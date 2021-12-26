وكالة الفضاء المصرية تكشف تفاصيل إطلاق قمر صناعي تعليمي للجامعات وآخر للثانوية

قال محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن الوكالة تستهدف نشر تكنولوجيا الفضاء في الجامعات المصرية، وفقا لأهداف برنامج الفضاء المصري، من خلال إنتاج أقمار صناعية تعليمية.

وأضاف "محمد القوصي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، الأقمار الصناعية التعليمية تتيح للطالب التعامل الواقعي مع الأقمار الصناعية والتكنولوجيا الخاصة بهم، متابعا: القمر التعليمي مشابهة للأقمار الصناعية الحقيقية.

وأوضح أن الهدف من إنتاج القمر الصناعي التعليمي هو نشر ثقافة تكنولوجيا الفضاء والتعامل معه، حيث تم توفير 40 نسخة من القمر الصناعي التعليمي وسيتم البدء في توزيعهم على الجامعات المصرية.

ولفت إلى أنه بنهاية العام الجامعي الحالي سيكون هناك معامل خاصة بالأقمار الصناعية داخل 32 جامعة، مشددا على أن القمر الصناعي تم تنفيذه بشكل كامل في الوكالة وتنفيذه وتجربته تمت بأيدي مصرية خالصة.

وأشار إلى أن نسبة المكون المحلي في القمر الصناعي وصل تقريبا إلى 80%، منوها بأنه تم إنتاج قمر صناعي آخر سيتم توزيعه على مدارس المرحلة الثانوية.

وأردف: يتم إرفاق فيديو تسجيلي مع القمر الصناعي يحتوي على كافة المعلومات الخاصة بالقمر والتعامل معه، وفي حالة وجود أي مشاكل فنية يمكن للوكالة إرسال مندوب فني للتعامل مع المشكلة.

وشدد على أن القمر الصناعي التعليمي لا يتم إطلاقه في الفضاء وهو مقتصر على التدريب فقط، منوها بأنه سيتم إطلاق قمر صناعي مصري قريبا.



