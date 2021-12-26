عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مستشفيات قنا الجامعية تنجح فى إجراء أول حقن لطفل يعاني من السكاريد

مستشفى قنا الجامعى
مستشفى قنا الجامعى

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى ، عن نجاح فريق طبي بقسم طب الأطفال بمستشفيات قنا الجامعية فى أول عملية حقن لطفل يعاني من داء السكاريد.

 

وأشار الدكتور حجاجى منصور، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، إلى أن هذا النجاح الطبى يأتى  في إطار استحداث الخدمات الطبية وتطوير الأقسام الطبية بمستشفيات قنا الجامعية لتحسين خدمة مواطني إقليم جنوب الصعيد وتوفير الخدمات الطبية بالإقليم بدلاً من الرحلات العلاجية المرهقة والمكلفة بالمحافظات الأخرى.

 

وأوضح أن ذلك يأتى فى ظل الدعم المستمر للمستشفيات الجامعية من الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة والدكتور على غويل، عميد كلية الطب.

 

المراشدة تفرح.. افتتاحات السيسى تنهى معاناة أهالى القرية وتدخلهم عصر التحول الرقمي

افتتحه الرئيس اليوم.. محور باسم فكرى شريان جديد يربط شرق قنا بغربها

 

وأضاف الدكتور خالد عبد الله عبد البصير، رئيس قسم طب الأطفال بمستشفيات قنا الجامعية، أنه تم مناظرة حالة الطفل البالغ من العام سنتين بعيادة أعصاب الأطفال بقسم الأطفال حيث كان يعاني من تأخر عام بالتطور الحركي والذهنى.

 

و  أفاد الفريق الطبي المعالج بقيادة الدكتور علي حلمى بكرى، مدرس أعصاب الأطفال بطب قنا والمشرف على وحدة أعصاب الأطفال وعيادات أعصاب الأطفال، بوجود اشتباه في إصابة الطفل بمرض "داء متعدد السكاريد" والمعروف علمياً بإسم MPS I"  ميكوبوليسكاريد" والذي يصيب طفل من بين كل 100 ألف طفل، حيث تم على الفور طلب تحليل التسلسل الجيني للمريض والذي أكد اصابته بالمرض والبدء في تلقي أول جرعة من العلاج.

 

وأشار الفريق الطبي المعالج ، إلى أن هذا العلاج مكلف حيث تصل قيمة العقار الواحد إلى 8000 جنيه وقد يحتاج المريض لاكثر من عقار في الجلسة الواحدة ويستمر العلاج به مدي الحياة وتتكفل إدارة  العلاج علي نفقة الدولة بصرف هذا العقار أسبوعياً و يتلقى المريض الجرعات داخل وحدة العناية المركزة للأطفال بالقسم وذلك بالتعاون مع هيئة الرعاية الشاملة بالأقصر تحت اشراف الدكتور إسماعيل العربى.

 

جدير بالذكر أن الفريق الطبي المعالج ضم أيضاً الطبيبة صفاء أحمد، مدرس مساعد أعصاب الأطفال، والطبيبة أسماء جمال، مدرس مساعد أعصاب الأطفال، والطبيب اسلام التقى، والطبيبة سلسبيل تاج الدين، مدرس مساعد بوحدة العناية المركزة  بقسم الأطفال، بجانب الأطباء المقيمين بالقسم والعناية المركزية وجاري متابعة حالة الطفل من خلال عيادة أعصاب الأطفال واستكمال البرنامج العلاجى.

 

مستشفى قنا الجامعى
مستشفى قنا الجامعى
مستشفيات جامعه جنوب الوادي جامعة جنوب الوادي عملية حقن طب الأطفال داء السكاريد

موضوعات متعلقة

الصعيد يقتحم عصر التحول الرقمي في عهد الرئيس.. مجمع الخدمات بقرية المراشدة ينهي معاناة الآلاف

يربط الشرق بالغرب ويحقق نهضة غير مسبوقة.. تفاصيل محور الشهيد باسم فكرى بقنا قبل افتتاحه خلال ساعات

ترشيحاتنا

الأهلي يحافظ على تقدمه بهدف شريف في أول 20 دقيقة وفيوتشر يحاول العودة

22 دولة حول العالم تواصل تسجيل إصابات ووفيات كورونا

بعد تعلية خزان أسوان.. تعرف على جهود الدولة لتعويض متضرري أهالي النوبة

اتصال الرئيس السيسي بـ بوتين..3 سيناريوهات تعكس التعاون بين الجانبين في ليبيا

فضيحة كبرى بمدرسة دينية تهز إسرائيل.. معلمة تغتصب طالباتها على مدار عقد

رئيس قطاع التخطيط: وزارة الري حققت طفرة كبيرة في استخدام التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار غادة عادل من البكاء أمام طليقها مجدى الهوارى

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 26- 12- 2021

براءة رئيس الزمالك من سب وقذف محمود الخطيب

محمد شريف يحرز هدف تقدم الأهلي في شباك فيوتشر بالدقيقة الثالثة

عودة الأمطار والصقيع.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

الأهلي يوافق علي إعارة كهربا في فترة الإنتقالات الشتوية

شوبير يعلن مفاجأة بشأن قائمة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية

فضيحة كبرى بمدرسة دينية تهز إسرائيل.. معلمة تغتصب طالباتها على مدار عقد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العدالة الناجزة.. كيف أصبحت دولة القانون في عهد الرئيس السيسي

الوعي والبناء.. ماذا قدمت وزارة الأوقاف خلال 7 سنوات

الراعي الرسمي للكريسماس.. شاهد ماذا فعلت 32 عاما في أبطال فيلم home alone؟

بتكلفة 16 مليار جنيه| كيف نفذت وزارة الشباب والرياضة حلم الرئيس في بناء الإنسان الرياضي

فيديو

طفرة في الإيرادات والحمولات.. قناة السويس في عهد السيسي| فيديو

استصلاح 674 ألف فدان تكتب نهاية عقود الإهمال بسيناء.. اعرف باقي الإنجازات

في عهد السيسي.. المشروعات القومية تزين سيناء ومدن القناة "فيديو"

سيدة تحرر طفلها من عصابة وتدفع 3 ملايين جنيه.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ