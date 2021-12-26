مستشفيات قنا الجامعية تنجح فى إجراء أول حقن لطفل يعاني من السكاريد

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى ، عن نجاح فريق طبي بقسم طب الأطفال بمستشفيات قنا الجامعية فى أول عملية حقن لطفل يعاني من داء السكاريد.

وأشار الدكتور حجاجى منصور، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، إلى أن هذا النجاح الطبى يأتى في إطار استحداث الخدمات الطبية وتطوير الأقسام الطبية بمستشفيات قنا الجامعية لتحسين خدمة مواطني إقليم جنوب الصعيد وتوفير الخدمات الطبية بالإقليم بدلاً من الرحلات العلاجية المرهقة والمكلفة بالمحافظات الأخرى.

وأوضح أن ذلك يأتى فى ظل الدعم المستمر للمستشفيات الجامعية من الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة والدكتور على غويل، عميد كلية الطب.

وأضاف الدكتور خالد عبد الله عبد البصير، رئيس قسم طب الأطفال بمستشفيات قنا الجامعية، أنه تم مناظرة حالة الطفل البالغ من العام سنتين بعيادة أعصاب الأطفال بقسم الأطفال حيث كان يعاني من تأخر عام بالتطور الحركي والذهنى.

و أفاد الفريق الطبي المعالج بقيادة الدكتور علي حلمى بكرى، مدرس أعصاب الأطفال بطب قنا والمشرف على وحدة أعصاب الأطفال وعيادات أعصاب الأطفال، بوجود اشتباه في إصابة الطفل بمرض "داء متعدد السكاريد" والمعروف علمياً بإسم MPS I" ميكوبوليسكاريد" والذي يصيب طفل من بين كل 100 ألف طفل، حيث تم على الفور طلب تحليل التسلسل الجيني للمريض والذي أكد اصابته بالمرض والبدء في تلقي أول جرعة من العلاج.

وأشار الفريق الطبي المعالج ، إلى أن هذا العلاج مكلف حيث تصل قيمة العقار الواحد إلى 8000 جنيه وقد يحتاج المريض لاكثر من عقار في الجلسة الواحدة ويستمر العلاج به مدي الحياة وتتكفل إدارة العلاج علي نفقة الدولة بصرف هذا العقار أسبوعياً و يتلقى المريض الجرعات داخل وحدة العناية المركزة للأطفال بالقسم وذلك بالتعاون مع هيئة الرعاية الشاملة بالأقصر تحت اشراف الدكتور إسماعيل العربى.

جدير بالذكر أن الفريق الطبي المعالج ضم أيضاً الطبيبة صفاء أحمد، مدرس مساعد أعصاب الأطفال، والطبيبة أسماء جمال، مدرس مساعد أعصاب الأطفال، والطبيب اسلام التقى، والطبيبة سلسبيل تاج الدين، مدرس مساعد بوحدة العناية المركزة بقسم الأطفال، بجانب الأطباء المقيمين بالقسم والعناية المركزية وجاري متابعة حالة الطفل من خلال عيادة أعصاب الأطفال واستكمال البرنامج العلاجى.

مستشفى قنا الجامعى