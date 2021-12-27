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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في 4 أسابيع.. أسرع رجيم يحول جسمك لماكينة حرق

صدى البلد

هل أنت ممن لايقدرون على السيطرة على شهيتهم طوال الشتاء مع برودة الطقس والحاجة إلى تناول المزيد من السعرات الحرارية إليك رجيم سريع لمدة 4 أسابيع يساعد على حرق أسرع للدهون ونسف الكرش إليك خطته يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

الأسبوع الأول 
 

الإفطار 


كوب شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش أو نستو لايت +توست سن 
 

أو طبق شوفان بلبن خالى الدسم
 

الغذاء 


2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز 
 

أو 2 شريحة لحم مشوي أو كبدة مشوية +طبق سوتيه

العشاء 

كوب زبادى

ﻭﺟﺒﺔ ﺭﺟﻴﻢ ﺍﻟﺤﻠﻴﺐ ﻭﺍﻟﺸﻮﻓﺎﻥ إﻧﻘﺎﺹ ﺍﻟﻮﺯﻥ 8 ﻛﻴﻠﻮ ﻓﻲ 20 ﻳﻮﻡ

في 3 أسابيع.. أسرع رجيم لحرق الدهون

الأسبوع الثاني 

 

وجبة الإفطار:


2 كأس من الماء قبل الإفطار، و2 بيضة مسلوقة، وكوب شاي أو قهوة بدون سكر.

وجبة الغداء:


صدر دجاجة مشوي، وطبق سلطة بدون طماطم أو جزر، وثمرة فاكهة.

أو

4 ملاعق أرز أسمر، وصدر دجاج مسلوق أو مشوي، وطبق خضار سوتيه.

وجبة العشاء:

علبة زبادي أو 4 ملاعق كبيرة فول بدون خبز.
أو
علبة تونة بدون زيت.

 

ﻭﺟﺒﺔ ﺭﺟﻴﻢ ﺍﻟﺤﻠﻴﺐ ﻭﺍﻟﺸﻮﻓﺎﻥ إﻧﻘﺎﺹ ﺍﻟﻮﺯﻥ 8 ﻛﻴﻠﻮ ﻓﻲ 20 ﻳﻮﻡ

رجيم الشوفان لإنقاص الوزن.. طرق متعددة بدون تكاليف


الأسبوع الثالث والرابع


الأفطار:
1 توست شوفان + بيضة مسلوقة + قطعة جبن قريش أو 3 ملاعق فول + ربع رغيف بلدى 
الغداء 

طبق شوربة دافئة+شريحتان من اللحم المشوى +طبق من السلاطة الخضراء

طبق خضار سوتيه مطهو على البخار أو طبق شوربة خضار.

قطعتين لحم ستيك أو 300 جرام شاورمة فراخ أو قطعتين برجر مشوي.

العشاء


3 ملاعق فول بالليمون +1 توست سن
أو

قطعة جبن قريش + ربع رغيف بلدى

أو بيضة مسلوقة + طبق سلاطة خضر

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