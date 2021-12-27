في 4 أسابيع.. أسرع رجيم يحول جسمك لماكينة حرق

هل أنت ممن لايقدرون على السيطرة على شهيتهم طوال الشتاء مع برودة الطقس والحاجة إلى تناول المزيد من السعرات الحرارية إليك رجيم سريع لمدة 4 أسابيع يساعد على حرق أسرع للدهون ونسف الكرش إليك خطته يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
الأسبوع الأول
الإفطار
كوب شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش أو نستو لايت +توست سن
أو طبق شوفان بلبن خالى الدسم
الغذاء
2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز
أو 2 شريحة لحم مشوي أو كبدة مشوية +طبق سوتيه
العشاء
كوب زبادى
الأسبوع الثاني
وجبة الإفطار:
2 كأس من الماء قبل الإفطار، و2 بيضة مسلوقة، وكوب شاي أو قهوة بدون سكر.
وجبة الغداء:
صدر دجاجة مشوي، وطبق سلطة بدون طماطم أو جزر، وثمرة فاكهة.
أو
4 ملاعق أرز أسمر، وصدر دجاج مسلوق أو مشوي، وطبق خضار سوتيه.
وجبة العشاء:
علبة زبادي أو 4 ملاعق كبيرة فول بدون خبز.
أو
علبة تونة بدون زيت.
الأسبوع الثالث والرابع
الأفطار:
1 توست شوفان + بيضة مسلوقة + قطعة جبن قريش أو 3 ملاعق فول + ربع رغيف بلدى
الغداء
طبق شوربة دافئة+شريحتان من اللحم المشوى +طبق من السلاطة الخضراء
طبق خضار سوتيه مطهو على البخار أو طبق شوربة خضار.
قطعتين لحم ستيك أو 300 جرام شاورمة فراخ أو قطعتين برجر مشوي.
العشاء
3 ملاعق فول بالليمون +1 توست سن
أو
قطعة جبن قريش + ربع رغيف بلدى
أو بيضة مسلوقة + طبق سلاطة خضر