في 4 أسابيع.. أسرع رجيم يحول جسمك لماكينة حرق

هل أنت ممن لايقدرون على السيطرة على شهيتهم طوال الشتاء مع برودة الطقس والحاجة إلى تناول المزيد من السعرات الحرارية إليك رجيم سريع لمدة 4 أسابيع يساعد على حرق أسرع للدهون ونسف الكرش إليك خطته يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

الأسبوع الأول



الإفطار



كوب شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش أو نستو لايت +توست سن



أو طبق شوفان بلبن خالى الدسم



الغذاء



2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز



أو 2 شريحة لحم مشوي أو كبدة مشوية +طبق سوتيه

العشاء

كوب زبادى

الأسبوع الثاني

وجبة الإفطار:



2 كأس من الماء قبل الإفطار، و2 بيضة مسلوقة، وكوب شاي أو قهوة بدون سكر.



وجبة الغداء:



صدر دجاجة مشوي، وطبق سلطة بدون طماطم أو جزر، وثمرة فاكهة.



أو



4 ملاعق أرز أسمر، وصدر دجاج مسلوق أو مشوي، وطبق خضار سوتيه.



وجبة العشاء:



علبة زبادي أو 4 ملاعق كبيرة فول بدون خبز.

أو

علبة تونة بدون زيت.



الأسبوع الثالث والرابع



الأفطار:

1 توست شوفان + بيضة مسلوقة + قطعة جبن قريش أو 3 ملاعق فول + ربع رغيف بلدى

الغداء



طبق شوربة دافئة+شريحتان من اللحم المشوى +طبق من السلاطة الخضراء



طبق خضار سوتيه مطهو على البخار أو طبق شوربة خضار.



قطعتين لحم ستيك أو 300 جرام شاورمة فراخ أو قطعتين برجر مشوي.



العشاء



3 ملاعق فول بالليمون +1 توست سن

أو



قطعة جبن قريش + ربع رغيف بلدى



أو بيضة مسلوقة + طبق سلاطة خضر