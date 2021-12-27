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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعتزم تشغيل أول محطة نووية لإنتاج الهيدروجين عام 2033

الطاقة النووية
الطاقة النووية

 كشف أندريه نيكيبيلوف، المدير العام لمؤسسة "آتوم أنيرجوماش" التابعة لشركة "روس آتوم" الروسية، اليوم الاثنين، عن أن روسيا تعتزم تشغيل أول محطة للطاقة النووية في روسيا لإنتاج الهيدروجين بحلول عام 2033، وتشغيلها تجاريا بحلول عام 2036.


وفي حوار مع وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، قال نيكيبيلوف: "وفقا لخارطة الطريق من المفترض في عام 2023 الانتهاء من التصميم الفني لمفاعل محطة الطاقة النووية، وبداية عام 2025 الحصول على ترخيص لوضع محطة الطاقة النووية، وبحلول الخريف من العام نفسه تطوير وثائق التصميم".


وأضاف أنه "من المقرر أن يبدأ التشغيل الفعلي للوحدة الأولى لمحطة الطاقة النووية في نهاية عام 2032، وفي ديسمبر 2035، من المتوقع أن تدخل محطة الطاقة النووية الرئيسية حيز التشغيل التجاري".


وأوضح نيكيبيلوف أن مشاركة مؤسسة "آتوم أنيرجوماش" في مشاريع الهيدروجين ينظر له من عدة جوانب، تطوير مشاريع محطات الطاقة النووية لإنتاج الهيدروجين، وإنشاء أنظمة معدات لتخزينها ونقلها.


وتعد مؤسسة "آتوم أنيرجوماش" القطاع المختص بقسم بناء آلات الطاقة التابع لشركة روس آتوم الروسية، إحدى الشركات الرائدة في هندسة الطاقة في روسيا وتعتبر موردا للحلول المتكاملة الفعالة للطاقة النووية والطاقة الحرارية والغاز والبتروكيماويات وبناء السفن وغيرها من الصناعات.

 

 

 

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