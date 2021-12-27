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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة .. عسر الهضم مشكلة الملايين.. كيف تعرف أنك مصاب به وأسرع رجيم يحول جسمك لماكينة حرق

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد أخبارًا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية..

بدائل علاج الأسنان أثناء الحمل وحيل للحفاظ على صحة فمك

 

بدائل علاج الأسنان أثناء الحمل عديدة خاصة أن علاج الأسنان أثناء  الحمل يحمل الكثير من المخاطر لبعض الحوامل ،  قد يجعل الحمل النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض اللثة وتسوس الأسنان.

ويمكن اعتبار صحة الفم جزءًا مهمًا من رعاية ما قبل الولادة ، نظرًا لأن سوء صحة الفم أثناء الحمل يمكن أن يؤدي إلى نتائج صحية سيئة للأم والطفل.

في 4 أسابيع.. أسرع رجيم يحول جسمك لماكينة حرق

هل أنت ممن لايقدرون على السيطرة على شهيتهم طوال الشتاء مع برودة الطقس والحاجة إلى تناول المزيد من السعرات الحرارية إليك رجيم سريع لمدة 4 أسابيع يساعد على حرق أسرع للدهون ونسف الكرش إليك خطته يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

موقع webmd يكشف مخاطر علاج الأسنان أثناء الحمل والبدائل المناسبة

بعد المطالبات بصرفها على بطاقات التموين.. إليك مخاطر عدم غسل الأسنان

حظك اليوم وتوقعات الإثنين 27-12- 2021 على الصعيد المهني والعاطفي

يشغل بال الكثير حظك اليوم وتوقعات الأبراج، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك ليوم الاثنين الموافق 27-12-2021، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيد العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.

عسر الهضم مشكلة الملايين.. كيف تعرف أنك مصاب به.. وهذه أبرز طرق علاجه المنزلية

تعد مشكلة عسر الهضم من أكثر المشكلات التى تصيب الجهاز الهضمى ويعاني منها ملايين الأشخاص فى العالم نتيجة مجموعة من الأسباب المختلفة أبرزها الأدوية والتغذية الخاطئة.

ونكشف لكم أهم أعراض عسر الهضم وطرق علاجه وذلك وفقا لما جاء في موقع mayoclinic .

موقع صدى البلد مجالي الصحة والمرأة الاسنان امراض اللثة ما قبل الولادة

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