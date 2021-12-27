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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معرض افتراضي.. الفنون التطبيقية بحلوان تحتفي باللغة العربية.. صور

جامعة حلوان
جامعة حلوان

احتفت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان باللغة العربية  من خلال معرض افتراضي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة ميسون قطب القائم بعمل عميد الكلية، والدكتورة داليا فكري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


أكد الدكتور ممدوح مهدي أن اللغة العربية تتيح الدخول إلى عالم زاخر بالتنوع بجميع أشكاله وصوره، حيث أبدعت بمختلف أشكالها وأساليبها الشفهية والمكتوبة والفصيحة والعامية، ومختلف خطوطها وفنونها ، و تضم على سبيل المثال لا الحصر الهندسة والشعر والفلسفة والغناء، وأثرت تأثيرًا مباشرًا أو غير مباشر في كثير من اللغات الأخرى.

 

أشادت الدكتورة ميسون قطب بالأعمال المقدمة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس التي تبرز جمال اللغة العربية وابداعات أبناء الكلية، والتي تساهم بدورها في الارتقاء بالذوق العام واثراء الروح والوجدان.

 

وأفادت الدكتورة داليا فكري أن المعرض تضمن ٢٣ عملا فنيا لأستاذة الكلية بأعمال  مستلهمة من الخط العربي وتم عرض أعمالهم على صفحة الكلية في معرض افتراضي تزامنا مع اليوم العالمي للغة العربية، كما شارك حوالي ٢٥ طالبا وطالبة ببعض الأعمال الفنية التي تناولت نفس الفكرة، وتنوعت الأعمال من جرافيك وسجاد وزجاج ولوحات زيتية. 

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جامعة حلوان التواصل الاجتماعي أعضاء هيئة التدريس الخط العربي رئيس الجامعة كلية الفنون التطبيقية

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