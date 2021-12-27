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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وضع حجر أساس أكبر مجمع طبى للأطفال فى الشرق الأوسط بأكتوبر.. صور

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

بدأ منذ قليل ، فاعليات وضع  حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط بأرض جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر.


‎وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والإعلاميين ومجلس جامعة القاهرة ولفيف من الشخصيات العامة ورؤساء الجامعة السابقين من بينهم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، و الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى

‎وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن مشروع إنشاء مجمع طبي لعلاج الأطفال، يأتي استكمالًا وامتدادًا لمستشفيات طب الأطفال بقصر العيني، وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة الرعاية الصحية للمواطن المصري وتوفير خدمات علاجية لكل فئات المجتمع، وقد بدأ العمل منذ أكثر من عام في إنشاء المجمع بعد موافقة مجلس الجامعة على مقترح الدكتور الخشت وترحيب محافظ الجيزة بالفكرة نظرًا لاحتياج محافظة الجيزة إلى زيادة الصروح الطبية لتلبية احتياجات سكان المحافظة.

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‎ويعد مشروع إنشاء مجمع طبي للأطفال أكبر مشروع يقدم الرعاية الصحية للأطفال في منطقة الشرق الأوسط، حيث يهدف إلى علاج الأطفال وتحسين أحوالهم الصحية من خلال توفير أفضل مرفق للرعاية الصحية مع أفضل كوادر من الأطقم الطبية والجراحين والتمريض.

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رئيس جامعة القاهرة محافظ الجيزة جامعة القاهرة التعليم العالي جامعة القاهرة الدولية مدينة 6 أكتوبر خالد عبد الغفار

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