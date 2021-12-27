من العشرينيات للأربعينيات.. نصائح لمنع الشيخوخة والحفاظ على بشرة صحية

أصبحت مشاكل البشرة بما في ذلك الخطوط الدقيقة والتصبغ وتغير اللون والملمس غير المتساوي والتجاعيد شائعة بشكل متزايد هذه الأيام.

"السبب وراء الشيخوخة المبكرة هو الإجهاد ، وارتفاع مستويات التلوث ، وسوء التغذية ، وزيادة التعرض للضوء الأزرق. لقد تلقينا حالات للعديد من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 عامًا والذين طوروا ملمسًا جلديًا مشابهًا لمن هم في سن 70 عامًا بسبب العوامل المذكورة أعلاه. ومع ذلك ، يمكن تجنب مثل هذه المشكلات الجلدية عن طريق دمج روتين منتظم للعناية بالبشرة. إلى جانب ذلك ، يمكن للمرء أيضًا اختيار بعض علاجات إعادة تشكيل الجلد عن طريق الحقن ، التي لا تحتاج إلى أي وقت تعطل تقريبًا لضخها في التغذية لمنع الشيخوخة المبكرة.

فيما يلي بعض النصائح الأساسية من الخبير للحفاظ على بشرة صحية وشابة:

في العشرينات من العمر



* التأكيد على الوقاية أكثر من القلق بشأن مشاكل الجلد.

* مشاكل البشرة الرئيسية التي تواجهها في هذا العصر هي البشرة الباهتة ، وظهور الحبوب ، وحب الشباب والرؤوس السوداء . كل هذا يحدث بسبب التغيرات الهرمونية في الجسم.

* من الضروري أن يكون لديك أسلوب حياة صحي ، واتباع نظام غذائي مغذي ونوم جيد.

* نظام العناية بالبشرة يجب أن يشمل CTM. لا تضع المكياج أبدًا أثناء النوم. رطب بشرتك جيدًا بغض النظر عما إذا كانت بشرتك دهنية . تأكد من احتواء المرطب والتونر على حمض الهيالورونيك.

& تطبيق واق من الشمس عند الخروج. حروق الشمس ، والدباغة ، والطفح الجلدي ، والحكة ، وحتى سرطان الجلد ناتجة عن التعرض لأشعة الشمس الضارة.

* تحتاج إلى التحقق مما إذا كان الكريم الواقي من الشمس يوفر الحماية من الأشعة فوق البنفسجية فئة A و B إلى جانب HCV وأكسيد الحديد.

* لا تتجاهل مشاكل البشرة في هذا العصر. تم تصميم علاجات طبية معينة للتعامل مع هذه المشكلات بشكل كلي.



في الثلاثينيات من العمر

عناية بالجلدأنت بحاجة إلى نظام بشرة أكثر تفصيلاً حسب مشكلة بشرتك.

* ركز أكثر على تناول التغذية الصحيحة لأن هذا هو العمر الذي يتباطأ فيه التمثيل الغذائي.

* يجب أن يكون لديك نظام بشرة أكثر تفصيلاً بناءً على مشكلة بشرتك بعد استشارة خبير بشرتك.

* هذا أيضًا هو العصر الذي يحدث فيه الالتهاب كثيرًا.

في الأربعينيات من العمر

فقدان الترطيب ، والترهل والتجاعيد من أهم مشاكل البشرة في هذا العمر.

* الحاجة إلى الالتزام ببعض علاجات البشرة التي تتضمن بناء الكولاجين وحقن حمض الهيالورونيك.

* راقب وزن جسمك بالإضافة إلى أنه من المهم الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم المناسب لصحة الجسم والبشرة.

* يجب أن تبدأ العملية فعليًا من الثلاثينيات من عمرك حيث قد يصعب الحفاظ على الوزن فجأة في الأربعينيات من العمر.

* الوزن الزائد للجسم يمكن أن يجعلك عرضة لمختلف الأمراض غير المعدية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

* العقل الإيجابي ضروري أيضًا في هذه الفئة العمرية لأن هذا هو الوقت الذي يبدأ فيه انقطاع الطمث أيضًا.

* زيارة خبير بشرتك أمر إلزامي في غضون شهر.