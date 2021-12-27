مصرع ربة منزل نتيجة ماس كهربائي في قنا

لقيت ربة منزل مصرعها محترقة، اليوم الإثنين، عقب اشتعال النيران فى جسدها ، نتيجة ماس كهربائى فى منزلها بقرية حجازة التابعة لمركز قوص جنوب قنا .

تلقي اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا ، إخطارًا من مركز شرطة قوص ، يفيد مصرع عائشة.س.ا، 55عاما، ربة منزل ، محترقة بعد اشتعال النيران فى جسدها نتيجة ماس كهربائى فى منزلها بقرية حجازة قبلى .

تبين أن ماس كهربائى حدث فى منزل المتوفاة ، أدى إلى اندلاع النيران و اشتعالها فى جسدها ، ما أدى إلى وفاتها فى الحال.

دفع مرفق إسعاف قنا ، بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى ، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.