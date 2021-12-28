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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أكبر 5 سيارات عائلية لعام 2021.. أبرز 5 سيارات كروس أوفر.. حكاية FIAT 128 التي غيرت أحداث فيلم مدرسة المشاغبين

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها في السطور التاليه:

 

أكبر 5 سيارات عائلية لعام 2021 .. صور

تألقت داخل السوق المصري لعام 2021 العديد من السيارات القوية، ومنها فئة الاصدارات العائلية، والتي تتمتع بمساحة داخلية رحبة، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية الخاصة بكل علامة تجارية.

أبرز 5 سيارات كروس اوفر لعام 2021 بالسوق المصري .. صور

استطاعت فئة الكروس اوفر ان تتربع على عرش السيارت داخل السوق المصري لعام 2021، بعد ان حققت مبيعات كبيرة إلى جانب السيارت الرياضية متعددة الاستخدام، وذلك لما تتمتع به من مقاومات كثيرة، إلى جانب الاطلالة الخاصة بكل علامة تجارية.

باقة 70 ألف درهم.. 5 سيارات SUV موديل 2021 في السوق الإماراتي | صور

تواصل فئات السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV تألقها داخل الأسواق العربية، وخاصة السوق الإماراتي، من خلال طرحها محركات قوية وأحدث التجهيزات والمواصفات التي يطلبها المستهلك.

الأفخم من فئتها .. بنتلي بنتايجا موديل 2022 بالسعودية|صور

تمتلك شركة بنتلي الانجليزية اسطول ضخم من السيارات المميزة، ومنها النسخة بنتايجا موديل 2022، والتي تقدم داخل السوق السعودي عبر فئتين من التجهيزات، تضم باقة من المواصفات الفنية القوية، إلى جانب الكثير من العناصر التقنية، والمقصورة الداخلية التي تتمتع بالفخامة.

نظرة شاملة عن تسلا S موديل 2022 بعد طرحها بالإمارات ..صور

اتخذت شركة تسلا مكانة خاصة وسط محبي عالم السيارت الكهربائية، حيث توفر باقة من الموديلات المميزة والتي تعمل بتلك التقنية، ومنها النسخة S موديل 2022، والتي تقدم داخل السوق الإماراتي بفئتين من التجهيزات.

بعد 48 عاما.. اعرف حكاية FIAT 128 التي غيرت أحداث فيلم مدرسة المشاغبين

مجموعة من الطلبة المشاغبين ترتبط المصائب بكل خطوة لهم، وعلى الرغم من ذلك تعشق رؤيتهم وخفة ظلهم والرسالة الهادفة المكنونة خلف قصتهم .إنهم شباب فيلم "مدرسة المشاغبين"، لكل فتى منهم قصة لا تنساها عقولنا ولعل أبرزها حكاية الشاب أحمد الشاعر الملهم الذي ارتبطت صورته بأذهاننا بفتى الشاشة الوسيم يوسف فخر الدين، والذي تحل اليوم الذكرى التاسعة عشرة على رحيله، حيث توفي يوم 27 ديسمبر من العام 2002.

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