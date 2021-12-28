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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع قياسي.. الصين تسجل أعلى معدل إصابات محلية بكورونا

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 209 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة إنها سجلت 182 إصابة محلية بالفيروس، وهو المعدل الأعلى منذ ظهور جائحة كورونا في الصين، و27 إصابة قادمة من الخارج.

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صادم.. الصين تسجل أعلى معدل إصابات محلية بفيروس كورونا

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حجر 13 مليون شخص بمدينة واحدة في الصين بسبب كورونا ..فيديو

كما تم تسجيل ما مجموعه 21 حالة جديدة بدون أعراض، ولا يزال 496 مريضًا بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.

وبذلك يبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 101486، مع بقاء عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 منذ يناير.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في الصين مرة أخرى، حيث تم الإبلاغ عن معظم الإصابات الجديدة في مدينة شيان شمال غرب الصين حيث دخلت اليوم السادس من الإغلاق.

وأدى التفشي الأخير إلى 635 حالة مؤكدة محلية في مدينة شيان، التي يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة، خلال الفترة من 9 إلى 26 ديسمبر، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بأوميكرون حتى الآن.

 

فيروس كورونا كوفيد19 كورونا في الصين الصين شمال غرب الصين

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