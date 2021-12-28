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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

محافظ دمياط تقف على آخر تطورات مشروعات مبادرة حياة كريمة

صدى البلد

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة ميدانية تضمنت تفقد ٥ قرى بمركز كفر سعد لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

وبحثت "المحافظ" ، خلال الجولة خطة تطوير وتوسعة مواقف سيارات الأجرة بقرى كفر الغاب والوسطانى وكفر سعد البلد ، لتنفيذ مخطط شامل للتطوير بشكل حضارى، حيث وجهت بإزالة اى تعديات واقعة بمحيطهم، وأيضاً إعداد الرفع المساحى للمناطق المحيطة لتوسعة تلك المواقف بما يحقق استيعاب أعداد السيارات و انشاء دورات للمياه بهم.

 

وتفقدت "محافظ دمياط" سوق كفر الغاب، للإطلاع على خطة تطويره وتوسعته، حيث صدر له قرار تخصيص بشأن ضم مساحة  مجاورة له، مؤكدة على تقديم دراسة تتضمن الرفع المساحى لجميع المساحات الممتدة للسوق لامكانية اضافتها أيضاً ، لإنشاء باكيات للباعة به.

 

وواصلت "محافظ دمياط"، جولتها بمتابعة الأعمال الجارية بمشروع محطة معالجة صرف صحي كفر سعد البلد ، حيث استمعت إلى شرح تفصيلى عن مكونات المشروع الذى تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف على مساحة ٢ فدان لخدمة ٢٥ الف نسمة بقرى البدراوى و الناصرية ودار السلام وكفر شحاتة، وبتكلفة مبدئية تصل إلى ١٠٠ مليون جنيه، وتُعد المحطة ضمن ٥ مشروعات تنفذها الهيئة بكفر سعد، ليصل إجمالى محطات المعالجة بالمركز ٩ محطات.

 

واختتمت "المحافظ" تلك الجولة، بزيارة قرية كفر سليمان، ناقشت خلالها مخطط إنشاء موقف سيارات الأجرة وسوق بالقرية، وفقاً للمعايير و الاشتراطات الخاصة بذلك، حيث وجهت بالسير فى الإجراءات المطلوبة للتنفيذ.

 

كما أكدت على الإسراع فى الخطوات التنفيذية للأعمال الجارية بجميع القرى، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتنفيذ محاور هذا المشروع القومى العملاق لتغطية القرى بكافة الخدمات وتطوير الريف المصري.

 

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دمياط صرف صحي حياة كريمة المبادرة الرئاسية محافظة دمياط

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