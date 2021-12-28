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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مجدى الهوارى يكشف تفاصيل اعتذار طليقته غادة عادل عن «فى شقة مصر الجديدة»

غادل عادل ومجدى الهوارى
غادل عادل ومجدى الهوارى

كشف المخرج مجدى الهوارى، خلال حواره مع زوجته السابقة  الفنانة غادة عادل، ضمن برنامج “بصراحة”، الذى أذيع أمس، الاثنين، عن تفاصيل اعتذار الأخيرة عن فيلم “فى شقة مصر الجديدة”، والذى تعاونت فيه مع المخرج محمد خان . 

وأوضح مجدى الهوارى أن محمد خان أصر على تقديمها فيلم “فى شقة مصر الجديدة”، مؤكداً أنها اعتذرت عن العمل، إلا أنه قام بإقناعها، بعدما قال له المخرج محمد خان إنه لا يرى غيرها لتقديم الدور، مؤكداً أنه سيصنع لها عملاً مثل “الكرنك”. 

وكشفت غادة عادل أنها اعتذرت عن العمل فى البداية خوفا من أداء الشخصية لأنها كانت ترى أنها صعبة للغاية. 

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كان المخرج مجدي الهواري صدم طليقته الفنانة غادة عادل بسبب عدم زواجه مرة أخرى بعد مرور 5 سنوات على انفصالهما في حلقتهما من برنامج "بصراحة" على شاشة MBC.

وردا على سؤال غادة عادل الموجه لزوجها السابق مجدي الهواري عن سبب عدم زواجه مرة أخرى، قال لها إن لديه شروطا عديدة لكي يكرر تجربة الزواج. 

وأوضح مجدي الهواري قائلا: "هو أنا مجنون..متجوزتش بعد الطلاق عشان عندي شروط في الجواز الثاني.. هل هي هتبقى متقبلة إني ما زلت بحبك لأنك أم ولادي وبنتي وغالية عندي".  

وردا على سؤال غادة عادل حول رأي مجدي الهواري في زواجها مرة أخرى قال لها: "إنتي حرة لو اتجوزتي"، لتبادله: "ولادك مش راضيين"، فكان رده الأخير: "منا عارف أنا سايب رجالة في البيت". 

 

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