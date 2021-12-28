رئيس جامعة سوهاج: مشروع مسار يستهدف تحقيق رؤية مصر 2030

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، ختام فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بآليات تطوير التكتلات الإنتاجية وإدارة الحاضنات، والذى نظمته مؤسسة إنرووت للتنمية من خلال مشروع مسار.

وذلك بمحافظة أسوان بمشاركة عدد من الجامعات المصرية، ومنها عين شمس، الإسكندرية، المنوفية، بنها، بني سويف، أسيوط، جنوب الوادى، الأقصر، أسوان، والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن ريادة الأعمال هي قاطرة التنمية الحقيقية لمصر، مؤكداً على ضرورة تعزيز التوجه الفعال الذى تتبناه الدولة المصرية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

واشاد بالدور الذى تقوم به إنرووت للتنمية، ومشروع مسار في دعم ريادة الأعمال بالجامعات المصرية، مضيفاً أن مشروع مسار يستهدف دعم وتنمية الإقتصاد المحلي بما يحقق أهداف الإقتصاد الوطني، إتساقا مع رؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور أشرف عكاشة المدير التنفيذي لحاضنة أعمال مسار، أن التدريب إستمر لمدة ٣ أيام، وتضمن التعريف بالتكتلات الإنتاجية وآليات تطويرها، وأيضاً إطلاع المشاركين على إستراتيجيات إدارة وحدات تنمية وتطوير الأعمال وربطها بمجتمع الأعمال والصناعات.

ولفت إلى أنه تم إستعراض قصة نجاح حاضنة أعمال مسار جامعة سوهاج في دعم وتطوير تكتل اللوف بمدينة طهطا، من خلال مشروع تطوير سلاسل القيمة للوف والذى تنفذه إنرووت للتنمية.

الجدير بالذكر أنه شارك بالتدريب الدكتور محمد عبد الله مدير وحدة تنمية الأعمال، والدكتور محمود المنشاوى مدير مركز التطوير المهنى .