السيسي ينفعل على الهواء بسبب المباني غير المرخصة.. فيديو

انفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الهواء بسبب المبانى المخالفة والتى تتم بدون تصريح، قائلا : “الدولة تبنى الوحدات وعليها متسمحش لحد يبنى تانى لوضع آليات منضبطة، للمباني”، مؤكدًا :" أن التراخيص يجب أن تنفذ كما هى موضوعة".

أزمة البناء دون تراخيص

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة أسوان الجديدة، أن العيب ليس فى الحكومة أو المحافظة، ولكن البلد خرجت عن السيطرة، وهناك ممارسات يصعب التغلب عليها، بسبب الاعتداء على الأراضى والبناء بدون ترخيص.

ولفت إلى أن هناك بعض الأشخاص تقوم ببناء وحدات لـ 10 أدوار بدون ترخيص، ولا تجد من يمنعها من تلك المخالفة، مشيرا إلى أن الجميع يجب أن ينتبه.