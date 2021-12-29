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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر أمين يوجه رسالة قوية لرواد التواصل الاجتماعي بعد انتحار موظف بالتجمع

تامر أمين
تامر أمين

علق الإعلامي تامر أمين، على واقعة انتحار موظف من الدور الثالث بإحدى الشركات في التجمع الخامس، موضحًا أن الواقعة مؤسفة، وأن تناول الموضوع من قبل مواقع التواصل الاجتماعي تم بشكل غير مقبول.

وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن الجميع معرض للوقوع فى حوادث، فمن يتناول الموضوع بطريق غير مقبولة؛ من الممكن أن يكون في يوم ما، مكان هذا الشخص.

وأعرب عن سعادته لما يتم من قبل النيابة العامة: القضية الآن يتم التحقيق فيها من قبل النيابة، موجها الدعوة لكل من يكون لديه معلومة؛ أن يذهب بها إلى النيابة، ولا ينشرها عبر مواقع السوشيال ميديا.

وأوضح تامر أمين، أن النيابة أكدت أن هناك حديثا كثيرا غير صحيح يتم ترويجه عبر السوشيال ميديا، وأنها تتابع ما يتم تداوله من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع أن البعض يعتبرون أن الفتى عبر مواقع السوشيال ميديا يكون بالمجان، فيفتون، ولكن هذا الوضع يؤثر على حياة الآخرين.

 

تامر امين قناة النهار حوادث

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