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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أصغر متطوع في حياة كريمة عن تكريم الرئيس له: مثل لي شيء كبير

يوسف ناصر
يوسف ناصر

قال يوسف ناصر فؤاد أصغر متطوع فى مبادرة حياة كريمة، إن تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان شيئا كبيرا له، وأسعده.


وأضاف أصغر متطوع فى مبادرة حياة كريمة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، المذاع على قناة سي بي سي، أن العمل التطوعي بدأ من المدرسة، وبعد ذلك تم التواصل مع منسق حياة كريمة بـ محافظة أسوان، وتم العمل فى الأعمال التطوعية.


ولفت إلى أنه يشارك فى القوافل الطبية، وفى أكثر من شيء، قائلا:" انا بحب عمل الخير، وعشان كده ربنا هيوفقنى بـ كل خير".


وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استمع له، وسبق ان شاهده في أثناء تقديم الأعمال ضمن مبادرة حياة كريمة.


وأكد أن أسرته فى البداية كانوا معترضين، ولكن بعد التفوق فى الدراسة أصبحوا يقفون بجواره.


 

حياة كريمة مبادرة حياة كريمة السيسي أسوان

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