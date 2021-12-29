على الألفي يبهر جمهوره بـ أغاني لـ أم كلثوم ووردة

أبهر المطرب علي الألفي، حماس الجمهور عندما أدى مجموعة من الأغاني المميزة لـ أم كلثوم و وردة، منها فى يوم وليلة.

وأضاف المطرب علي الألفي، خلال حواره ببرنامج من مصر، المذاع على قناة سي بي سي، أن والدته تحب وردة، ولذلك يحب الغناء لها.

وقال المطرب علي الألفي، إن جيله بالكامل يعمل فى ظل عدم وجود شركات انتاج، موضحًا أن دفعته بها كلا من: مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، أحمد جمال، نسمة محجوب، كارمن سليمان، محمد شاهين، محمد رشاد، والجميع ينتج لنفسه، والجميع اكتشف أن الصناعة مكلفة.

وتابع المطرب علي الألفي، خلال حواره ببرنامج من مصر، المذاع على قناة سي بي سي، أن المواطنين أصبحوا لا يشترون أي شرائط، وأن الجميع يعتمد على الحفلات.

وأشار إلى أنه وهو وأبناء جيله لا يستطيعون مقاومة الأغاني الشعبية، مؤكدًا أن انتاج الأغاني الشعبية، لا يكلف أموالا، بعكس الأغاني التى يقدمها هو وأبناء جيله.

ولفت إلى أن هناك بلوة في السوق، ألا وهي: التريند.