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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطوير مصنع لتدوير المخلفات وإنشاء محطة وسيطة للتجميع بقنا

ختام ورشة عمل المخلفات
ختام ورشة عمل المخلفات الصلبة بقنا

اختتمت إدارة البيئة بديوان عام محافظة قنا ، فعاليات ورشة عمل التشاور المجتمعى، لمناقشة الأفكار والمقترحات الخاصة بتطوير وتحسين آداء منظومة إدارة المخلفات الصلبة بقاعة نادى الفتيات بمدينة قنا .

أقيمت فعاليات الورشة تحت رعاية اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، خلال الفترة من ٢٧ إلى ٢٩ ديسمبر الجارى، وذلك فى إطار خطة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة الذى يتم تنفيذه بمحافظة قنا وثلاث محافظات أخرى على مستوى الجمهورية.

ورشة عمل لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة بقنا

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أوضحت الدكتورة هبه بلح ، خبير التشاور المجتمعى، بأن ورشة العمل هدفت إلى دعم المشاركة المجتمعية لمختلف فئات المجتمع اللوصول لمنظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات ، وعرض المقترحات التى تساهم فى تحسين مستوى خدمات إدارة المخلفات الصلبة و إتاحتها للمواطنين .

 وأضافت بلح ، بأن الورشة وضعت خطة عمل واضحة لإدارة المخلفات الصلبة على الوجه الأمثل للحد من مخاطرها، مشيرةً إلى أنه خلال الثلاثون عاما المُقبلة من المتوقع زيادة المخلفات بنسبة ٧٠٪؜ وذلك وفقا لتقارير البنك الدولى والتوسع السريع للمدن ونمو السكان .

و قدم محمود مبروك ، نائب قائد الفريق الاستشارى للبرنامج بقنا ، عرضاً تفصيلياً حول البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة الذى يتم تطبيقه بمحافظة قنا ، مشيراً إلى أن البرنامج نجح منذ بدء تنفيذه وحتى الآن فى توفير ١٣٠ معده متنوعة لدعم قطاع النظافة والتجميل بالمحافظة بتكلفة مالية تصل إلى ٨٠ مليون جنيه ، حيث شملت المعدات " ١٤ سيارة هوك ليفت ، ٧٠ حاوية قمامة - ٤٥ تروسيكل لجمع القمامة ، رأس جرار مزود بمكبس لودر ".

و تابع مبروك ، فضلاً عن تطوير مصنع تدوير المخلفات بنجع حمادى وإضافة خط إنتاج جديد بتكلفة ٦ ملايين جنيه تقريبا وكذلك إنشاء محطة وسيطة لتجميع المخلفات بمركز أبوتشت على مساحة ٤ الاف متر تستوعب ٢٠٠ طن / يوم ، مؤكداً أن البرنامج ساهم فى رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات الصلبة داخل المحافظة بشكل كبير.
وأوضح محمد نصر ، مدير عام إدارة البيئة و إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، بأن ٩٩ متدرب شارك فى الورشة على مدار الثلاث أيام، يمثلون جهات متنوعة بهدف تبادل الآراء وعرض المقترحات وتحقيق أكبر إستفادة ممكنة من وجهات النظر المختلفة ، لافتاً إلى أن الأجهزة المعنية بملف البيئة و إدارة المخلفات فى إنتظار صدور اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات الصلبة الجديد لتحديد السياسات التى سيتم من خلالها التعامل مع كافة الجهات الشريكة فى المنظومة . 
جدير بالذكر أنه تم تقسيم المتدربين المشاركين إلى مجموعات عمل تم من خلالها عرض مقترحات كل مجموعة بشأن تحسين مستوى آداء منظومة إدارة المخلفات الصلبة وإتاحة فرصة أكبر للجمعيات الأهلية والقطاع الخاص للعمل فى قطاع المخلفات الصلبة .

شارك فى فعاليات الورشة ، المهندس محمود مبروك ، نائب قائد الفريق الاستشارى للبرنامج بقنا والدكتور محمد نصر، مدير عام إدارة البيئة و إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة و الدكتورة هبه بلح، خبير التشاور المجتمعى، وعدد من مسئولى إدارات المخلفات الصلبة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن ورجال الدين الإسلامى، و ممثلى الجمعيات الأهلية المعنية بالبيئة، و ممثلى شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال تدوير المخلفات و عدد من طلاب الجامعة والمواطنين .

ختام ورشة عمل المخلفات الصلبة بقنا 
ختام ورشة عمل المخلفات الصلبة بقنا 
ختام ورشة عمل المخلفات الصلبة بقنا 
ختام ورشة عمل المخلفات الصلبة بقنا 
ختام ورشة عمل المخلفات الصلبة بقنا 
ختام ورشة عمل المخلفات الصلبة بقنا 
ختام ورشة عمل المخلفات الصلبة بقنا 
قنا المخلفات الصلبة نادى الفتيات البيئة ورشة عمل التشاور المجتمعى منظومة

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