ورشة عمل لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة بقنا

نظمت إدارة البيئة بديوان عام محافظة قنا ، ورشة عمل للتشاور المجتمعى، بقاعة نادى الفتيات ، لمناقشة الأفكار والمقترحات الخاصة بتطوير وتحسين أداء منظومة إدارة المخلفات الصلبة ، فى إطار خطة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة الذى يتم تنفيذه بمحافظة قنا وثلاث محافظات أخرى على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بمشاركة المهندس محمود مبروك، نائب قائد الفريق الاستشارى للبرنامج بقنا ، والدكتور محمد نصر ، مدير عام إدارة البيئة و إدارة المخلفات الصلبة بـ قنا ، و هبه بلح ، خبير التشاور المجتمعى، وعدد من مسئولى إدارات المخلفات الصلبة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن وممثلى الجمعيات الأهلية المعنية بالبيئة وممثلى شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال تدوير المخلفات .

قدمت هبة بلح، خبير التشاور المجتمعى، عرضا توضيحيا حول أهداف ورشة العمل وتحديد الأُطر العامة لعرض ومناقشة المقترحات بين المشاركين، مؤكدةً أهمية إشراك المواطنين والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم حول تحسين مستوى النظافة ومدى رضاهم عن مستوى الخدمات وتحديد أوجه القصور حتى يتسنى للأجهزة المعنية تلافيها مستقبلا .

واستعرضت بلح ، نتائج إحدى الدراسات الميدانية لاستطلاع آراء المواطنين حول مدى تحسن منظومة إدارة المخلفات الصلبة خلال عام ٢٠٢١ و التى أظهرت أن نسبة كبيرة من المواطنين أبدوا رضاهم عن مستوى الخدمة و أن الخدمة تحسنت عن الأعوام السابقة .

وأوضح محمود مبروك، نائب قائد الفريق الاستشارى للبرنامج ، بأن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة يهدف إلى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بهدف الحفاظ على البيئة والصحة العامة ، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذه بأربع محافظات كمرحلة أولى هى " قنا ، كفر الشيخ ، الغربية ، أسيوط" ، ويتم تمويله من عدة جهات هى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وبنك التعمير الألماني KFW والإتحاد الأوروبي EU وهيئة المعونة السويسرية SECO .

كما تحدث مبروك ، عن مراحل إدارة منظومة المخلفات الصلبة وطرق الجمع والنقل وتكلفتهما الاستثمارية والتشغيلية ودور الجمعيات الأهلية فى إدارة المنظومة وكيفية فصل وجمع المخلفات و وسائل النقل وأساليب المعالجة بم يحقق أفضل النتائج المستهدفة .

وأوضح محمد نصر ، مدير عام إدارة البيئة و إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، بأن الورشة يتم تنظيمها على مدار ثلاثة ايام ، اليوم الأول منها شهد جلسات نقاشية حول ضرورة وضع إستراتيجية عمل لإدارة منظومة المخلفات الصلبة بين الحكومة والجمعيات الأهلية ، و وضع الآليات اللازمة التى تحفز شركات القطاع الخاص على المشاركة فى المنظومة.

وفى الختام قدم الحضور ، تحليل شامل للوضع الراهن لمنظومة المخلفات الصلبة داخل المحافظة ، كما قدموا عددا من المقترحات والتحديات الخاصة بتحسين أداء المنظومة وتعميمها على مستوى جميع القرى .

ورشة عمل المخلفات الصلبة بقنا

ورشة عمل المخلفات الصلبة بقنا

ورشة عمل المخلفات الصلبة بقنا

ورشة عمل المخلفات الصلبة بقنا

ورشة عمل المخلفات الصلبة بقنا