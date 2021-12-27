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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن حياة كريمة

صحة قنا: توقيع الكشف على ٢٣٠١ حالة خلال قافلة طبية مجانية بالمراشدة

قافلة طبية بقرية
قافلة طبية بقرية المراشدة

نظمت مديرية الصحة والسكان بـ قنا، قافلة طبية مجانية بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، و فى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وسط تنفيذ حزمة من  الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد .


وقال اللواء أشرف الداودى ، محافظ قنا، إن القافلة ضمت ١١ تخصصا طبيا مختلفين، جرى خلالها توقيع الكشف الطبي على ٢٣٠١ حالة بواقع "٤٨٠ عظام ، ٤٧٢ رمد ، ٢٧٥ أطفال، ٢٧٤ باطنة، ٢٧١ جلدية وتناسلية ، ١٢٧ أنف وأذن وحنجرة، ١٢٦ فم وأسنان ، ١٢٠ صدر، ٨٠ جراحة ، ٤٣ نساء وتوليد ، ٣٣ تنظيم أسرة ".

 

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وأضاف محافظ قنا، أن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لـ ٤٧ حالة، موضحا أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين، حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما ٨٨ مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة .


و أشار الدكتور راجى تاوضروس ، وكيل وزارة الصحة والسكان بـ قنا ، إلى أن المديرية تنظم قافلة طبية أسبوعياً فى إحدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر احتياجاً منها، معربا عن شكره وتقديره  للأطباء وأطقم التمريض والمتطوعين والجمعيات الأهلية الشريكة المشاركة فى القافلة والمشرفين عليها .

 

و أكد تاوضرواس، على اهتمام محافظ قنا ، بتنظيم مثل تلك القوافل وتكليفاته المستمرة بمتابعة سير عمل وتذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للقيام بعملها على أكمل وجه، وإعداد تقرير دورى لما تسفر عنه من نتائج من توفير خدمة طبية وعلاجية مجانية لضمان توفير الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين خاصة الأولى بالرعاية منهم .

 

 

قنا قافلة طبية مركز الوقف حياة كريمة الخدمات الطبية كورونا

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