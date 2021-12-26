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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحلال وتجديد شبكات مياه وصرف صحي لـ 16 منطقة بمدينة قنا

إحلال وتجديد شبكات
إحلال وتجديد شبكات مياه بقنا

قال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إن عاصمة المحافظة تشهد تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لشبكات المياه و الصرف الصحى فى ١٦ منطقة، ضمن مشروع التنمية الحضرية بمدينة قنا.

 

جاء ذلك خلال متابعة أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة الحاكم العسكري بمدينة قنا.

 

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وأوضح أنور، أن المناطق التى يجرى العمل بها تضم '' المنشية ، عزبة خليفة ، عزبة سعيد ، الدقيني ، الحاكم العسكرى ، الأمن المركزى ، الكنوز ، الزبيدى ، الحصواية ، عزبة البوصة ، النحال " ضمن مشروع التنمية الحضرية بمدينة قنا .

 

و أضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ،  بأنه تم التشديد على سرعة رفع الأتربة و منع أي تراكمات لها لضمان السيولة المرورية وضرورة رد الشيء لأصله بنهاية الأعمال وطبقاً للمدة الزمنية المحددة .

 

وشدد أنور ، على جميع رؤساء الأحياء بمدينة قنا التي يجري بها الأعمال على النظافة والمتابعة المستمرة للأعمال وتذليل جميع المعوقات أمام منفذي تلك المشروعات لضمان الإنتهاء منها وفقاً للمدة الزمنية المحددة .


 

إحلال وتجديد شبكات مياه بقنا
إحلال وتجديد شبكات مياه بقنا
إحلال وتجديد شبكات مياه بقنا
إحلال وتجديد شبكات مياه بقنا
إحلال وتجديد شبكات مياه بقنا
إحلال وتجديد شبكات مياه بقنا
إحلال وتجديد شبكات مياه بقنا
قنا منطقة احلال مشروع التنمية الحضرية مدينة قنا المياة الصرف الصحى

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