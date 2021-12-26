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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مديرية تعليم قنا تبحث خطة تعميم زراعة القصب بالشتلات على المدارس الزراعية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا

استعرض الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، خطة المديرية فى تعميم زراعة قصب السكر عن طريق الشتلات بالمساحات التابعة للمدارس الزراعية بمدارس خزام والعقب وفرشوط.

 

جاء ذلك خلال اجتماع بديوان مديرية التربية والتعليم في قنا، بحضور المهندس مسلم أبوالحسن، مدير عام التعليم الفني و المهندس خالد حسين، مدير إدارة التعليم الزراعى، والمهندس محمد رمضان، موجه عام التعليم الزراعى.

 

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وأكد صبري خالد، أن أبحاث زراعة قصب السكر كشتلات تمت بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية وشركات السكر ، وهو يضمن تحقيق كمية أكبر من المحصول يستهلك نصف طن تقاوي فقط بدلاً من 5 طن فى الزراعات التقليدية.

 

وأضاف خالد، أنه يمكن الاعتماد على الري بالتنقيط بديلاً عن الرى بالغمر، مما يسهم في ترشيد المياه ويحد من إجهاد التربة و انتشار القوارض ، وطول مدة التداوي للأراضي المنزرعة.  
   
وأضاف المهندس مسلم أبوالحسن، مدير عام التعليم الفني، أن مسافة 120 سم بين الخط والآخر في الشتلات توفر تهوية تمنح صلابة للعود وتسمح بتحميل محاصيل أخرى كالباذنجان والكرنب والفلفل وتساعد على مرور الآت الحصاد و أدوات مقاومة الآفات ، علاوة على استخدام السماد الورقي أو السائل.

 

وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا
اجتماع مديرية التربية والتعليم بـ قنا
اجتماع مديرية التربية والتعليم بـ قنا
شتلات قصب السكر قنا خزام فرشوط تعميم المدارس الزراعية

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