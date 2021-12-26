تعاون بين صحة قنا ومنطقة الوعظ الأزهرية لدعم الفرق الطبية في مواجهة كورونا

بحثت مديرية الصحة بـ قنا ، مع منطقة وعظ قنا ، سبل رفع الروح المعنوية للفرق الطبية التي تعمل بمستشفيات العزل بالمحافظة ، خلال تعاملهم مع فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع بمديرية صحة قنا ، بحضور الدكتور راجى تاوضروس ، مدير مديرية الشئون الصحية بـقنا ، و مسئولى الأزهر الشريف بالمحافظة وعلى رأسهم الشيخ محروس عمار، مدير عام منطقة وعظ قنا ، و رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بقنا .



ناقش مدير عام منطقة وعظ قنا ، سبل التنسيق مع مستشفيات المحافظة من أجل الدفع بمسئولى الوعظ و الإرشاد بالأزهر الشريف لدعم المرضى ورفع الروح المعنوية لهم وتوعيتهم بضرورة الصبر والتحمل.

فيما ناقش وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، أوجه رفع الروح المعنوية للفرق الطبية التي تعمل بمستشفيات العزل بالمحافظة ، مؤكداً على الثمن الغالى الذي تدفعه الفرق الطبية من أجل التخفيف عن المرضي ورفع روحهم المعنوية حتى يتماثلوا للشفاء.

وأشار تاوضروس ، إلى أن هذا التعاون يأتى فى إطار توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، بضرورة التنسيق المستمر بين مختلف الجهات و المؤسسات الحكومية المختلفة بالمحافظة فيما يخدم المواطن القنائى.

اجتماع صحة قنا ومنطقة الوعظ الأزهرية

اجتماع صحة قنا ومنطقة الوعظ الأزهرية

اجتماع صحة قنا ومنطقة الوعظ الأزهرية