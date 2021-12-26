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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعاون بين صحة قنا ومنطقة الوعظ الأزهرية لدعم الفرق الطبية في مواجهة كورونا

اجتماع صحة قنا ومنطقة
اجتماع صحة قنا ومنطقة الوعظ الأزهرية

بحثت مديرية الصحة بـ قنا ، مع منطقة وعظ قنا ، سبل رفع الروح المعنوية للفرق الطبية التي تعمل بمستشفيات العزل بالمحافظة ، خلال تعاملهم مع فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع بمديرية صحة قنا ، بحضور الدكتور راجى تاوضروس ، مدير مديرية الشئون الصحية بـقنا ، و مسئولى الأزهر الشريف بالمحافظة وعلى رأسهم الشيخ محروس عمار، مدير عام منطقة وعظ قنا ، و رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بقنا .

 

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ناقش مدير عام منطقة وعظ قنا ، سبل التنسيق مع مستشفيات المحافظة من أجل الدفع بمسئولى الوعظ و الإرشاد بالأزهر الشريف لدعم المرضى ورفع الروح المعنوية لهم وتوعيتهم بضرورة الصبر والتحمل.

فيما ناقش وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، أوجه رفع الروح المعنوية للفرق الطبية التي تعمل بمستشفيات العزل بالمحافظة ، مؤكداً على الثمن الغالى الذي تدفعه الفرق الطبية من أجل التخفيف عن المرضي ورفع روحهم المعنوية حتى يتماثلوا للشفاء.

وأشار تاوضروس ، إلى أن هذا التعاون يأتى فى إطار توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، بضرورة التنسيق المستمر بين مختلف الجهات و المؤسسات الحكومية المختلفة بالمحافظة فيما يخدم المواطن القنائى.

اجتماع صحة قنا ومنطقة الوعظ الأزهرية
اجتماع صحة قنا ومنطقة الوعظ الأزهرية
اجتماع صحة قنا ومنطقة الوعظ الأزهرية
اجتماع صحة قنا ومنطقة الوعظ الأزهرية
قنا فيروس كورونا رفع الروح المعنوية وعظ قنا مديرية الصحة الفرق الطبية

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