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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير: بعض الجهات لا تعرف تسويق الإنجازات التي تحدث بالدولة

الدكتور إبراهيم مصطفى
الدكتور إبراهيم مصطفى خبير الاستثمار و التمويل

قال الدكتور إبراهيم مصطفى، خبير الاستثمار والتمويل، إن بعض الجهات لا تعرف تسويق الإنجازات التي تحدث على أرض الواقع لذلك فإن الإعلام عليه الدور في تسويقها.


وأضاف خبير الاستثمار والتمويل، خلال حواره ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الدولة لديها رؤية بتحقيق التكامل بين المشروعات المختلفة بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص في تنفيذها، مضيفا أن المنظمات الأهلية شاركت بنسبة 50% في بعض مشروعات الصعيد.


كما قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فى نفس الحوار إن المواطن المصري مدرك بأن هناك تغيير على الأرض الواقع، مؤكدا أنه للمرة الأولى يتم جعل المواطن فاعلا.


وأضاف، أن الدولة تشرك المواطنين في تنفيذ المشروعات بإرادة من القيادة السياسية التي تتعامل مع ملف التنمية بسياسة الاحتواء.


وأكد أن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي في صعيد مصر وبناء المجمعات الصناعية رسالة للمستقبل، مؤكدا أن الدولة تسعى لإشراك المواطنين في تنفيذ المشروعات وهي ثقافة جديدة.


وأشار إلى أن لمس سعادة من بعض أهالي الصعيد بأن أخيرا وجدوا من يحنوا عليهم، مضيفا أن حركة العمران وتطوير شبكة الطرق تعمل في جميع ربوع مصر وليس الصعيد فقط.


وتابع أن ما يتم على أرض الواقع من مشروعات يزرع الانتماء لدى المواطنين وهو يعتبر إنجازا كبيرا، وأن المشروعات التي تنفذ في مصر، لم تقام منذ عهد محمد علي.
 

وتابع : نعايش نقلة حضارية وإنسانية، تمثلها العديد من المشروعات أبرزها حياة كريمة، مشيرا إلى وجود 122 شركة خاصة تعمل في مشروعات محافظات الصعيد.


وأضاف «الدولة المصرية لديها يقين بأن القطاع الخاص يعتبر ركيزة أساسية للتنمية، ولديه دور اجتماعي».
 

 

خبير الاستثمار الاستثمار المشروعات

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