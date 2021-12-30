رئيس مركز “هوية مصر”: وقوفي أمام السيسي أكبر مكافأة ..فيديو

قالت ياسمينا صالح، رئيس مركز “هوية مصر”، أحد أعضاء فريق مشروع الهوية البصرية، إن وقوفها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مشروعات أسوان الجديدة أمر لا يوصف، معلقة “الوقوف أمام الرئيس أغلى مكافأة بعد التعب الطويل”.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة “دي إم سي”، تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن كل مدينة لها طبيعة ولها هوية مختلفة عن الأخرى، منوهة بأن العمل الهدف منه توصيل رسالة، وأن الهوية البصرية ليس “لوجو” فقط.

وتابعت أن الرئيس وجه بتنفيذ الهوية البصرية فى أسوان، وأنه تم التنسيق مع الهيئة الهندسية، واليوم بدأ العمل بشكل رسمى، وقبل 15 يناير العيد القومى لمحافظة أسوان يكون كل أوامر الرئيس قد نفذت.