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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العاملين بالقطاع الخاص: ورثة موظف التجمع سيحصلون على حقه كاملا ووضعنا كل المخالفات في الاعتبار

موظف التجمع
موظف التجمع

قال شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن القانون  ألزم صاحب العمل أن يهتم بصحة العامل.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد، أن صاحب العمل كان عليه أن يجلس مع نور الذى انتحر بالتجمع، لحظة علمه أنه ينام فى الشركة، أو أنه يتعرض لمشكلات.


ولفت إلى أن وزير القوى العاملة محمد سعفان مهتم بالموضوع، وأن ورثة  موظف التجمع سيحصلون على حقه كامل ووضعنا كل المخالفات فى الاعتبار.


وأشار إلى أن هناك لجنة مشكلة، وتقوم بالتحقيق فى الموضوع، وأن النيابة العامة تقوم بدور كبير فى هذه القضية.
 

 

 

 

مضطهدون في العمل.. زميلة موظف التجمع: يعني إيه يطلع كارت أصفر عشان أروح الحمام
 

قالت روشان، زميلة موظف التجمع، إن “كل زملاء نور اللى كانوا شغالين معاه قالوا إنه محترم وانا متعاملتش معاه بشكل شخصي، والواقعة لما حصلت أنا روحت البيت منهارة وكنت نايمة تحت البطانية بعيط وبترعش وكنت مستنية الشركة تنزل نعي وتابعت صفحة الشركة على مدار 3 أيام ولم يقوموا بأي شيء”.

وأضافت روشان، أن الشركة لغت دور القائد من التوجيه للموظف بعد إنذارات بالفصل"، مضيفة أنها في يوم أرادت الذهاب لدورة المياه، والسوبر فايزر قالي "هديكي كارت أصفر"، ومن الممكن أنني أتفصل، معلقة “: يعني ايه أطلع كارت أصفر وأحمر وأسود عشان أروح الحمام”.

وأشارت زميلة موظف التجمع إلى أن نفس فريق العمل، الذي كان نور الموظف المنتحر يعمل معهم  “قالوا انهم مضطهدون وفيه ناس جالها هبوط من ضغط العمل وهناك حالات فصل قبل الحصول على المكافآت.

 

النقابة العامة للعاملين القطاع الخاص الصحة موظف التجمع

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