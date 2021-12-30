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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيد فوزي: السيسي يهتم بكل التفاصيل خلال افتتاح المشاريع

مفيد فوزى
مفيد فوزى

قال الإعلامي تامر أمين، إن الإعلامي مفيد فوزى طوال حياته كان مختلفًا، وهو عميد المختلفين فى مجال الإعلام، وهى استثنائى فى الأشياء التى يقدمها.

ورد الإعلامي مفيد فوزي، خلال برنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن الأسبوع الحالى كان مفرح لـ جميع المصريين، ولـ ابناء الصعيد.

ولفت مفيد فوزي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهتم بكل التفاصيل، خلال افتتاح المشاريع بالمحافظات و فى كل مكان و أنه خلال جولة الصعيد اطمئن على كل شئ حتى الحمامات اموجودة فى القطارات.

وأشار إلى أنه هناك حلقة خاصة سيقدمها البرنامج من العاصمة الإدارية، وسيتم الإذاعة على قناة النهار، غدًا.

وكشف أن ما تم فى العاصمة يعتبر تحقيق تلفزيوني، و الجميع سعيد بما تم فى العاصمة الإدارية.

 

 

 

مفيد فوزي تامر امين اخر النهار الإعلامى مفيد فوزى

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