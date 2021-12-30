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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيد فوزي وتامر أمين يوجهان رسالة خاصة للكينج محمد منير

محمد منير
محمد منير

قال الإعلامي مفيد فوزي، إن هناك شاب يدعى شادى أبو الخير من سوهاج يقول أن الكينج محمد منير يغنى فرحة الصعيد.

 

وأضاف خلال حوار ببرنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، :" نطالب منك بغناء فرحة الصعيد" معلقًا :" ندعوك أنا و تامر أمين بغناء فرحة الصعيد".

 

ولفت مفيد فوزي، إلى أن صوت منير مميز، و يختلف عن أى صوت.

 

 

وقد قال الإعلامي تامر أمين، إن الإعلامي مفيد فوزى طوال حياته كان مختلفًا، وهو عميد المختلفين فى مجال الإعلام، وهى استثنائى فى الأشياء التى يقدمها.

ورد الإعلامي مفيد فوزي، خلال برنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن الأسبوع الحالى كان مفرح لـ جميع المصريين، ولـ ابناء الصعيد.

ولفت مفيد فوزي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهتم بكل التفاصيل، خلال افتتاح المشاريع بالمحافظات و فى كل مكان و أنه خلال جولة الصعيد اطمئن على كل شئ حتى الحمامات اموجودة فى القطارات.

وأشار إلى أنه هناك حلقة خاصة سيقدمها البرنامج من العاصمة الإدارية، وسيتم الإذاعة على قناة النهار، غدًا.

وكشف أن ما تم فى العاصمة يعتبر تحقيق تلفزيوني، و الجميع سعيد بما تم فى العاصمة الإدارية.

محمد منير فرحة الصعيد مفيد فوزي تامر امين

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