تعرف على حالة الجو فى ليلة رأس السنة.. مفاجأة

كشفت الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، تفاصيل هامة عن حالة الجو، وقالت إن البلاد ستشهد يوم الجمعة ليلة رأس السنة أمطار على معظم المحافظات، ولذلك نؤكدًا أن شدة الأمطار ستكون ليلة رأس السنة.

ولفتت إلى أن القاهرة يوم رأس السنة ستتعرض لـ امطار، وعلى الجميع توخى الحذر، وأكدت أن هناك استعداد للتعامل مع الأمطار التى ستتعرض لها البلاد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة “دي إم سي”، تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن البلاد تعرضت اليوم لـ امطار خفيفة، ولم يحدث أى مشكلات.

ولفتت إلى أن الأمطار سترتفع يعد العصر غدًا و يوم الجمعة سيكون بها أمطار كثيرة، وسيكون هناك أمطار يوم السبت، ومن يوم الأحد سيكون هناك أمطار خفيفة.

وأشارت إلى أن البلاد ستشهد أمطار لمدة ثلاث أيام متواصلة، ولذلك سيكون هناك كميات كبيرة من الأمطار.

وأوضح أن وزارة الري مستعدة، وتم تخفيف مستويات الترع، وتم تطهير الترع، و المصارف، لكى تستوعب المياه.

وكشفت أن الأمطار لن تكون مثل الأمطار التى حدثت فى مارس 2020، والجميع مستعد للتعامل مع الأمطار.