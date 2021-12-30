عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على حالة الجو فى ليلة رأس السنة.. مفاجأة

حالة الجو
حالة الجو

كشفت الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، تفاصيل هامة عن حالة الجو، وقالت إن البلاد ستشهد يوم الجمعة ليلة رأس السنة أمطار على معظم المحافظات، ولذلك نؤكدًا أن شدة الأمطار ستكون ليلة رأس السنة.

ولفتت إلى أن القاهرة يوم رأس السنة ستتعرض لـ امطار، وعلى الجميع توخى الحذر، وأكدت أن هناك استعداد للتعامل مع الأمطار التى ستتعرض لها البلاد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة “دي إم سي”، تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن البلاد تعرضت اليوم لـ امطار خفيفة، ولم يحدث أى مشكلات.

ولفتت إلى أن الأمطار سترتفع يعد العصر غدًا و يوم الجمعة سيكون بها أمطار كثيرة، وسيكون هناك أمطار يوم السبت، ومن يوم الأحد سيكون هناك أمطار خفيفة.

وأشارت إلى أن البلاد ستشهد أمطار لمدة ثلاث أيام متواصلة، ولذلك سيكون هناك كميات كبيرة من الأمطار.

وأوضح أن وزارة الري مستعدة، وتم تخفيف مستويات الترع، وتم تطهير الترع، و المصارف، لكى تستوعب المياه.

وكشفت أن الأمطار لن تكون مثل الأمطار التى حدثت فى مارس 2020، والجميع مستعد للتعامل مع الأمطار.

وزارة الرى الري امطار ليلة رأس السنة راس السنة

ترشيحاتنا

بايدن يطلب من المحكمة العليا النظر في سياسات ترامب الخاصة بالهجرة

ياسين: تحت أمر المنتخب في أي وقت.. وصلاح لا يتدخل في الأمور الفنية

الفن دمرني أوي| غادة عبد الرازق: كان نفسي أدخل السلك القضائي

فرجاني ساسي للزمالك: 250 ألف دولار مقابل التنازل عن القضية

محمد إبراهيم: سيراميكا يستهدف المربع الذهبي.. والزمالك أشرس هجوميا من الأهلي

إيران تؤكد تسليم تركيا 9 إيرانيين إلى جماعة سورية معارضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادعوله بالرحمة| الموت يفجع المطرب الشعبي محمود الليثي

لاضطراب الطقس .. تعطيل الدراسة بـ مطروح غدا

التموين: استكمال بيانات أفراد البطاقات إجباريًا .. والمساءلة والحذف للممتنع

طقس سيئ.. تعطيل الدراسة غدا بمحافظتين .. تعرف عليهما

عشان ترجع للساحة الفنية|حلمي بكر يفجر مفاجأة بشأن طلاق شيرين وحسام حبيب

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

خطأ شائع يبطل المسح على الشراب عند الوضوء .. الإفتاء تحذر منه

جنيهان.. زيادة سعر السكر التمويني لـ 10.5 جنيه اعتبارا من يناير 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدية الرئيس| برامج حماية اجتماعية بـ 152.5 مليار جنيه.. وإشادات دولية بالجهود المصرية

من قصة حب مشتعلة لانفصال مفاجئ.. رحلة أحمد الفيشاوي وندى الكامل الزوجية

مؤشرات تكشف صدق نواياه.. متى سيعتزل تامر حسني الغناء؟

سلوى عثمان فى حوار لـ صدى البلد :حسيت أنى أول مرة أمثل فى منورة بأهلها.. وشعرت بالخضة مع يسري نصرالله.. وتلقيبى بـ رمز النكد فى مدينة الإنتاج دليل على نجاحى

فيديو

كشف حقيقة مصنع الجبن بالمنوفية .. وتحرك برلماني بعد واقعة "المعجون".. فيديو

فيديو جراف.. طقس أوروبي .. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة في مصر

نجوم تخلصوا من حياتهم في2021.. شقيق رامي صبري أبرزهم.. فيديو

22 مبادرة و100مليار جنيه.. صحة المصريين في عيون الرئيس ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

اﻟﻤﺰﻳﺪ