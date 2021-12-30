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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فاوتشي: البيانات تشير إلى أن أوميكرون أقل خطورة من دلتا

فاوتشي
فاوتشي

قال مدير المعهد الوطني الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، إن "جميع البيانات تشير إلى أن متحور أوميكرون من فيروس كورونا هو أقل خطورة من دلتا".

وفي إحاطة من البيت الأبيض حول كوفيد-19، قال فاوتشي إن "الاستنتاج النهائي بشأن مستوى خطورة المتحور لدى الأطفال لم يتحدد بعد"، محذرا من أنه سيكون هناك المزيد من حالات الاستشفاء بين الأطفال بسبب ارتفاع عدد الإصابات.

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وأضاف: "تجدر الإشارة إلى أن الأطفال يدخلون إلى المستشفى بسبب الإصابة بكوفيد-19 وليس بسبب تعرضهم للإصابة، مما يعكس الدرجة العالية لانتشار العدوى بين الأطفال"، مجددا التحذير من أن "خطر الإصابة بالفيروس نتيجة أي متغير، هي أعلى بين الأفراد غير المطعمين.. لذلك على جميع البالغين والأطفال المؤهلين الحصول على اللقاح وأخذ الجرعة المعززة".

وأظهرت بيانات صادرة عن الحكومة الفدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية إدخال أكثر من 84 ألف أمريكي إلى المستشفى بسبب كوفيد-19، بزيادة قدرها 40 ألفا خلال الأسابيع السبعة الماضية.

ورغم تصاعد عدد حالات الاستشفاء مع دخول حوالي تسعة آلاف مريض جديد مصابين بكوفيد-19 إلى المستشفيات يوميا في الولايات المتحدة، إلا أنه لا يزال بعيدا عن 16500 حالة استشفاء يومية سجلت في مطلع يناير 2021، وفقا لبيانات مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وبحسب جامعة جونز هوبكنز، سجلت الولايات المتحدة التي تواجه موجة وبائية خامسة يوم الثلاثاء، أعلى معدل إصابات يومية بكوفيد منذ بدء تفشي الوباء بلغ 265427 إصابة جديدة.

وتجاوز معدل الإصابات اليومية على سبعة أيام في البلاد أعلى معدل مسجل خلال الموجة الثالثة في يناير 2021، مع قرابة 252 ألف إصابة.

وبعد انخفاضه بين مطلع سبتمبر وأواخر أكتوبر إثر الموجة الرابعة المرتبطة بمتحور دلتا، بدأ منحنى الإصابات الجديدة في الارتفاع مرة جديدة منذ شهرين وهو الآن يتصاعد بشكل حاد مع متحور أوميكرون سريع التفشي. 
 

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