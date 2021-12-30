محافظ الغربية يفتتح مسجدين على 1060 مترا بتكلفة 9 ملايين جنيه.. صور

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، مسجدين في المحلة الكبرى بتكلفة ٩ ملايين جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير وتعمير المساجد، بحضور النائب عمرو السعيد عضو مجلس الشيوخ، الشيخ سيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأشاد محافظ الغربية، بالأعمال التي تمت في مسجد الأنوار المحمدية بعزبة شيكارة، والذي تم إحلاله وتجديده بتكلفة ٥ ملايين جنيه بالمشاركة المجتمعية من أهالي القرية، حيث تم توسعته من ٢٥٠ متر إلى ٥٠٠ متر وتجهيزه بكافة المستلزمات، وفي ذات السياق افتتح المحافظ مسجد عزبة أبو الدهب والمقام على مساحة ٥٦٠ متر ، وتم تجديده بتكلفة ٤ ملايين جنيه بالجهود الذاتية.

وأشار الدكتور رحمي إلى أن افتتاحات اليوم تؤكد على أهمية المشاركة المجتمعية في تنفيذ المشروعات وتقديم الخدمات، فالمجتمع المدني والحكومة هما أهم أركان تحقيق محاور التنمية التي تسعى الدولة لتحقيقها في ظل الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

IMG-20211230-WA0006

IMG-20211230-WA0009

IMG-20211230-WA0011

IMG-20211230-WA0005

IMG-20211230-WA0007