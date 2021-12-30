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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 علامات مبكرة تشير لإصابتك بسرطان الأمعاء

سرطان الامعاء
سرطان الامعاء

السرطان أكثر الأمراض شيوعًا بين الرجال والنساء، كما إنه السبب الرئيسي الثاني للوفيات في الولايات المتحدة، بينما يواجه الرجال والنساء نفس مخاطر الإصابة بسرطان الكبد ، فإن الرجال أكثر عرضة لخطر الإصابة بالسرطان مقارنة بالنساء في أي عمر. 

ويمكن أن تحدث سلائل القولون والمستقيم في أي عمر ولكنها أكثر شيوعًا بعد سن الخمسين، كما ترتفع معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى البالغين فوق سن الخمسين ؛ ومع ذلك ، فمنذ التسعينيات ، زادت معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 49 عامًا أو أكثر.

 

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المهددون بـ سرطان القولون .. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بالمرض

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سرطان القولون مرض مدمر.. اكتشف أعراض الإصابة به.. وقائمة الأشخاص المهددون بالإصابة به فى مقدمتهم أصحاب السمنة وكبار السن والكسالى

 

مع تقدم سرطان القولون والمستقيم ، هناك عدد من الأعراض أو العلامات التحذيرية التي يمكن أن تحدث ، مثل:

• نزيف في المستقيم.

• دم في البراز (أحمر فاتح أو أسود أو داكن جدًا).

• تغيير مؤقت في حركات أمعائك ، خاصة في شكل البراز (على سبيل المثال ، نحيف مثل القلم الرصاص).

• ألم في التبرز أو الرغبة في تحريك أمعائك دون التبرز.

• آلام تقلصات متكررة في أسفل بطنك.

• آلام الغازات المتكررة.

• فقدان الوزن بدون رجيم.
 

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