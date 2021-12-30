تهريب زعيم مليشيا الحوثي.. وعلاقة إيران | وثيقة مسربة تفجر مفاجأة

كشفت وثيقة مسربة، عن صدور توجيه من الخارجية الإيرانية، بتهريب زعيم مليشيا الحوثي الانقلابية عبدالملك الحوثي من صنعاء إلى إيران؛ وذلك حفاظًا على سلامته، ولما فيه مصلحة النظام الحاكم في طهران؛ بحسب ما جاء في الوثيقة المسربة التي تداولها يمنيون على نطاق واسع؛ وذلك بعد تكبّد الحوثيين خسائر فادحة جراء علميّات قوات التحالف.

ويرجع تاريخ الوثيقة إلى 23 ديسمبر 2021م بعد يومين من إعلان إيران وفاة سفير إيران لدى الحوثيين، حسن إيرلو، الذي تم إخلاؤه من صنعاء إلى طهران عبر العراق بتاريخ 20 ديسمبر 2021م.

وكان مسؤول في وزارة الإعلام اليمنية قد نشر صورة للوثيقة قال إنها من الخارجية الإيرانية تُوَجه بسرعة إخلاء زعيم مليشيا الحوثي الانقلابية عبدالملك الحوثي من صنعاء إلى إيران.

وذكر المستشار في وزارة الإعلام أحمد المسيبلي، في تغريدة له: إن مليشيا الحوثي تداولت نشر وثيقة تتضمن أوامر من طهران بسرعة إخلاء عبدالملك الحوثي إلى طهران حرصًا على سلامته.

الوثيقة المسربة

ولفت "المسيبلي" إلى أن تعمد مليشيا الحوثي نشر الوثيقة في هذا التوقيت يثبت أنه عبدالملك الحوثي قد يكون فارَقَ الحياة وأصبح في خبر كان؛ على حد وصفه.

وتتضمن الوثيقة التي نشرها "المسيبلي" وقال إنها من إيران؛ أنه قد تقرر نقل عبدالملك الحوثي إلى طهران حفاظًا على سلامته ولما فيه مصلحة النظام الحاكم في طهران بحسب ما جاء في الوثيقة المنسوبة لإيران والتي تتحدث عن اتخاذ كافة إجراءات السلامة لنقل عبدالملك الحوثي من صنعاء إلى طهران حرصًا على سلامته، كما جاء في الوثيقة دون التأكد من صحتها.