الأقصر تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة وتمنح المكرمين شهادات تقدير واستثمار

شهد المستشار مصطفى ألهم ، محافظ الأقصر، الاحتفالية التى أقامتها مؤسسة بداية أمل للتنمية وخدمات ذوي الإعاقة ، في اطار الاحتفال بيوم ذوي الاعاقة العالمى. وكرمت المؤسسة عددا من ذوى الهمم من المتميزين في مجالات متنوعة وأعلنت عن جائزة "المتميزون باختلاف " لدعم ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع .



تم خلال الاحتفالية توزيع كراسي متحركة منها 3 كراسى كهربائية و2 كرسي عادي لذوي الاعاقة الحركية. كما تم توزيع سماعات أذن لذوي الاعاقة السمعية بالاضافة الى 55 بطانية وملابس .

وخلال الاحتفالية تم الاعلان عن جائزة “المتميزون باختلاف” والتي أطلقتها المؤسسة وهي عبارة عن شهادة تقدير وشهادات استثمار تمنح لذوي الهمم المتميزين في مجالات متنوعة، حيث تم اهداء الجائزة للطالب أحمد النوبي لحفظه لكتاب الله الكريم رغم اعاقته البصرية ، وفهد عبد الباسط والذي يمتهن مهنة ميكانيكي بالرغم من اعاقته الحركية حيث فقد يديه وقدميه ، والطالبة روان خالد والتي تحدت اعاقتها الحركية والتحقت بكلية الطب ، كما تم تكريم 10 شخصيات لجهودهم وأنشطتهم في دعم ذوي الهمم .

أشاد المحافظ بالدور الهام لمنظمات المجتمع المدني، مؤكدا أن الدولة المصرية تولى اهتماما خاصا وكبيرا بملف ذوى الهمم، لافتا الي أن المحافظة تقدم كل الدعم لهم بما يسهم في دمجهم في المجتمع معربا عن تقديره لمؤسسة بداية امل وكافة المؤسسات التي تقوم بخطوات إيجابية نحو دعمهم .

شهد الاحتفالية التي عقدت بديوان عام محافظة الأقصر كل من محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة ومحمد حسين وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر وكمال فؤاد مدير الجمعيات بالمديرية ومحمد رمضان مدير ادارة الجمعيات وأحمد ابو المجد مدير ادارة التضامن الاجتماعي بالأقصر وأمل النوبى رئيس مجلس إدارة مؤسسة بداية أمل ، ومصطفى الناظر المدير التنفيذي للمؤسسة وعدد كبير من ذوي الهمم وأسرهم .

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