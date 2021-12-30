العراق.. مقتدى الصدر يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبوظب

هنأه على الفوز بالانتخابات البرلمانية..

تلقى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، اتصالاً هاتفياً من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان.

وذكر المكتب الخاص للصدر في بيان قائلا: "تلقى مقتدى الصدر اليوم الخميس اتصالاً هاتفياً من قبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، هنأ من خلاله مقتدى الصدر على فوز الكتلة الصدرية بالانتخابات البرلمانية التشريعية التي جرت في العراق مؤخرًا".

وأضاف البيان، "وناقش الطرفان أهم القضايا المشتركة بين البلدين وسبل تدعيم التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين والمنطقة.

كما أكدا على بقاء العراق ضمن امتداده العربي وضرورة استمرار ودوام العلاقة بين البلدين.