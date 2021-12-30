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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه القليوبية تعلن حصول 12 موقعا على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM

محافظة القليوبية
محافظة القليوبية

أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى القليوبية، عن حصول محطة مياه جزيرة الشعير "ترشيح مباشر" بالقناطر الخيرية على الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة "TSM" للمرة الأولى، جاء ذلك عقب اجتياز المحطة لمتطلبات الحصول على الشهادة والتى تضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة.


وأشار "مجاهد"، إلى أن هذا الإنجاز يأتي تنفيذًا لخطة عمل الشركة للعام 2020/2021 بقطاع التشغيل والصيانة، وأن تلك الشهادة تمنح طبقا للمعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، والمراقبة وضبط الجودة وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة في مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.
وأوضح مجاهد، أن محطة مياه جزيرة الشعير الترشيح المباشر تعمل بطاقة إنتاجية 120 ل/ث ، وتخدم المحطة أهالي قرية جزيرة الشعير، ودار الكتب، والرملاية، ومركز شرطة القناطر الخيرية.
وقدم رئيس شركة مياه القليوبية، الشكر للجنة التفتيش على مجهوداتهم المستمرة لتقييم أداء عمل الشركات التابعة للشركة القابضة من أجل الوصول بالخدمة المقدمة للمواطنين للمستوى المأمول.
وحرص المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، على تكريم العاملين بالمحطة تقديراً لمجهوداتهم ولبث روح الحماس والتميز للتقدم نحو الأفضل، كما قامت لجنة التفتيش بتهنئة المهندس مصطفى مجاهد على النجاح، وتم تسليمه شهادات لجميع المحطات الحاصلة على شهادة الـ TSM.
ويذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية لديها الآن 12 موقع حاصل على شهادة الاعتماد الدولية TSM، نصيب محطات الصرف الصحي المعتمدة منها 4 محطة معالجة صرف صحي، بالإضافة إلى 6 محطات مياه شرب، ومحطة رفع وشبكة صرف صحى، و1 شبكة مياه.

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