ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع اللجنة العليا للسكر، لمتابعة الموقف الحالي للمنظومة، واستعراض أرصدة السكر لدى الشركات والمصانع، ومناقشة خطط الإنتاج خلال موسم 2027، بما يدعم توافر احتياجات السوق المحلي وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.

جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

شهد الاجتماع مشاركة ممثلي جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اللواء حازم يحيى والمستشار زياد عبدالرحيم، والدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، والدكتور زكريا حمزة، رئيس البورصة السلعية، والأستاذ أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، واللواء طارق شرابي، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب السادة ممثلي هيئة الرقابة الإدارية، وشركات إنتاج السكر من القطاعين العام والخاص، والمستوردين والموزعين والتجار.

كما شارك من وزارة التموين والتجارة الداخلية مصطفى إسماعيل، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير للشؤون الفنية والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة.

واستعرضت اللجنة أرصدة السكر لدى الشركات والمصانع، وحجم المخزون المتاح، وربطها بالاحتياجات المتوقعة للسوق المحلي خلال الفترة المقبلة. كما ناقشت موقف المساحات المزروعة بمحصول بنجر السكر، وتقديرات الإنتاج من محصولي القصب والبنجر، ومواعيد الحصاد والتوريد والتسليم للشركات، واستعدادات المصانع للموسم.

وتناولت المناقشات تسعير محصولي القصب والبنجر للموسم الحالي، وتكلفة إنتاج السكر خلال موسم 2027، والعوامل المؤثرة فيها، بما يشمل تكاليف المحاصيل والتشغيل والتصنيع. كما بحثت اللجنة العلاقة بين تكلفة الإنتاج وأسعار تداول السكر، بما يدعم استمرارية الإنتاج المحلي ويراعي احتياجات السوق.

وبحث الاجتماع الفجوة المتوقعة بين الإنتاج والاستهلاك خلال عام 2027، في ضوء تقديرات الإنتاج المحلي والمخزون المتاح ومعدلات الاستهلاك، إلى جانب توقعات العرض والطلب والاحتياجات المحتملة للسوق.

كما ناقش الوزير آليات دراسة طلبات استيراد وتصدير السكر من خلال اللجنة المشكلة، مع مراعاة مؤشرات الإنتاج والاستهلاك والأرصدة المتاحة واحتياجات السوق المحلي.

وأكدت اللجنة أهمية استمرار التنسيق بين وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر والجهات الرقابية والاقتصادية وممثلي الشركات والمستوردين والموزعين، ومتابعة مختلف حلقات المنظومة، من المحاصيل والإنتاج والتصنيع إلى التداول والتوزيع، بما يدعم استقرار سوق السكر ويعزز توافر السلعة والاستعداد لتأمين احتياجات السوق خلال موسم 2027.