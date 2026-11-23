شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في فعاليات المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية «حماية»، الذي عُقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعاصمة الجديدة.

وشارك الوزير في الجلسة الافتتاحية للمنتدى بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

كما شارك في الجلسة الثانية، التي عُقدت بعنوان «الاستثمار في رأس المال البشري: التحويلات النقدية والحماية الاجتماعية لدعم الطفولة المبكرة والتغذية والتعليم»، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. وألقى خلالها كلمة استعرض فيها جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة الدعم التمويني وتعزيز دورها في تحقيق الحماية الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الاستثمار في رأس المال البشري يبدأ من تلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان، وفي مقدمتها الحق في غذاء كافٍ ومتنوع يدعم الصحة والنمو السليم، ويفتح أمام الأطفال فرصًا أوسع للتعلم وبناء المستقبل. وأشار إلى أن منظومة الدعم التمويني تمثل أحد المحاور الرئيسية للحماية الاجتماعية في مصر، من خلال توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية وتخفيف الأعباء عن ملايين الأسر، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

منظومة الدعم التمويني تخدم نحو 24 مليون أسرة

وأوضح الوزير أن منظومة الدعم التمويني تخدم نحو 24 مليون أسرة، ويستفيد من منظومة الخبز المدعم نحو 64.5 مليون مواطن، ومن منظومة السلع التموينية نحو 57.5 مليون مواطن. وأضاف أن الدولة خصصت في موازنة العام المالي 2026/2027 نحو 178.3 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع التموينية، بما يعكس التزامها بتوفير الغذاء والحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الدعم بما يتجاوز توفير السلع الأساسية، ليشمل تحسين كفاءة توجيه الموارد وتعزيز قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الغذائية بصورة أفضل. وأوضح أن ملف تطوير منظومة الدعم التمويني والتحول التدريجي نحو الدعم النقدي السلعي حظي باهتمام ومناقشة خلال منتدى مصر 2026، حيث استعرضت الوزارة رؤيتها لتطوير المنظومة بما يعزز العدالة والمرونة في توجيه الدعم ويرفع كفاءة استخدام الموارد.

وأضاف الوزير أن الرؤية المقترحة تقوم على منح الأسرة حرية أكبر في اختيار السلع الغذائية وفقًا لاحتياجاتها الفعلية، بما يساعدها على تنويع غذائها والحصول على مصادر مختلفة من البروتين والحبوب والعناصر الغذائية، بدلًا من التقيد بقائمة محددة من السلع. ولفت إلى أنه من المقرر البدء في تطبيق المنظومة تجريبيًا في إحدى المحافظات، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، بهدف تقييم آليات التنفيذ وقياس مدى استجابة المواطنين، ورصد التحديات والاستفادة من نتائج التجربة قبل التوسع التدريجي في باقي المحافظات، مع ضمان إحكام الرقابة ووصول الدعم إلى مستحقيه.

وفيما يتعلق بتعزيز البعد التغذوي في منظومة الدعم، أكد الوزير حرص الوزارة على التعاون مع المعهد القومي للتغذية وبرنامج الأغذية العالمي لإعداد سلة غذائية استرشادية، تساعد في تحديد أولويات السلع المطروحة، وتدعم التوجه نحو إتاحة خيارات أكثر تنوعًا وتوازنًا للأسر المستفيدة.

وفي سياق متصل، استعرض الدكتور شريف فاروق جهود الوزارة لتطوير القيمة الغذائية للخبز البلدي المدعم، باعتباره أحد المكونات الرئيسية في النمط الغذائي للمواطن المصري. وأشار إلى إطلاق الوزارة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والمعهد القومي للتغذية وبرنامج الأغذية العالمي، البرنامج القومي لتعزيز القيمة الغذائية للخبز البلدي المدعم، من خلال تدعيم الدقيق المستخدم في إنتاجه بعنصري الحديد وحمض الفوليك، باستخدام خليط التدعيم الغذائي «البريمكس»، وفقًا للمواصفات التغذوية التي اعتمدها المعهد القومي للتغذية.

وأوضح الوزير أن أهمية البرنامج تتمثل في توظيف منظومة قائمة بالفعل وتصل إلى ملايين المواطنين يوميًا لإضافة قيمة غذائية إلى أحد أهم مكونات غذائهم، دون تحميل الأسر أعباء إضافية أو مطالبتها بتغيير أنماط استهلاكها المعتادة. وأكد أن تحسين التغذية والحد من نقص العناصر الغذائية الدقيقة يمثلان جزءًا أساسيًا من تهيئة الظروف الصحية المناسبة لنمو الأطفال وتطور قدراتهم، بما ينعكس على فرصهم في التعلم وجودة حياتهم مستقبلًا.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الحماية الاجتماعية الفعالة لا تقتصر على توفير الدعم، وإنما تُقاس بمدى انعكاسه على حياة الأسرة وقدرتها على توفير احتياجات أبنائها، وما يحققه من تحسن في مستوى معيشتهم وصحتهم وتغذيتهم. وشدد على أهمية التكامل بين منظومة الدعم التمويني وبرامج الحماية الاجتماعية والتحويلات النقدية، وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين، والاستفادة من الخبرات المتخصصة في مجالات التغذية والصحة العامة.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على استمرار جهود الوزارة لتطوير منظومة التموين بما يسهم في توفير غذاء آمن ومتنوع وذي قيمة غذائية أفضل، وجعل سياسات الدعم أداة حقيقية لحماية الأسرة المصرية والاستثمار في صحة أطفالها وقدرات الأجيال القادمة.