بالمجان.. الصحة تعلن قائمة بأمراض يتم الكشف عنها لكبار السن

أعلنت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الأمراض التي يتم الكشف وعلاجها بالمجان لكبار السن ، ضمن برنامج الرعاية الصحية لتلك الفئة .

وحددت الوزارة قائمة الأمراض التي جاءت كالتالي :-

الأمراض المزمنة ( الضغط - السكر - أمراض القلب - والإعتلال الكلوي )

الإضطرابات النفسية والعصبية ( الإكتئاب - وضعف المهارات الإدراكية والمعرفية )

أمراض الجهاز الهضمي

أمراض سوء التغذية

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذا لخطة وزارة الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قامت الفرق الطبية بمحافظة الشرقية بجهود مكثفة ومتواصلة لفحص المواطنين بالمبادرة الرئاسية لتقديم خدمات الرعاية الصحية لكبار السن، بالمراكز الطبية بمحافظة الشرقية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم فحص ١٧٠٥٥ مواطنا حتي الآن من كبار السن والذين تخطوا ٦٥ عاما، وذلك في أقل من شهرين منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية في أكتوبر الماضي.

وأشار "مسعود" الي أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق ٦٥ عاما، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً في هذه المرحلة العمرية، وذلك من خلال ٢٩ مركز طبي موزع على جميع الإدارات الصحية بالمحافظة.

أكد وكيل الوزارة أن حزمة الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن تتضمن الكشف عن الأمراض غير السارية "الضغط، والسكر، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوي، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض سوء التغذية كالأنيميا والسمنة"، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي، ويتم ذلك من خلال الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحص النظر، والفم والأسنان، بالإضافة لعمل تحاليل نسبة الهيموجلوبين ومستوى الدهون والكوليستيرول بالدم، ووظائف الكلى والسكر التراكمي، وكذلك إجراء فحص رسم القلب، وفي حالة إيجابية النتائج يتم تقديم العلاج اللازم أو إحالة الحالات المرضية التي تستدعي تدخلات طبية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية، هذا بجانب تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي والمشورة التغذوية اللازمة لكبار السن