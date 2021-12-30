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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري: عملية تحويل المسار موفقة جدا لعلاج السمنة المفرطة والسكر

كريم صبري
كريم صبري

قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن مريض السمنة الذي لديه زيادة في محيط البطن، لديه فرصة للإصابة بالسكر والضغط والكوليسترول ، وامراض القلب، وبالتالي تركيب الدعامات، ومشاكل القلب التي لا تخفى على أحد.  

 

وتابع صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن هناك ضرورة لإعداد جراحات السمنة مبكرًا للوقاية من  تبعات ما بعد السمنة، وبالتالي إجراء العملية المناسبة بشكل سهل للغاية، مشيرًا إلى أن عمليات السمنة آمنة وتجرى من خلال المنظار، والإقامة لا تتعدى الـ12 ساعة.  

 

ولفت إلى أن عملية تحويل المسار موفقة جدًا لعلاج السمنة المفطرة وعلاج السكر، خاصة وأنها تخفض الوزن، وتقلل الجوع، وتزيد الشبع ، وتقلل امتصاص السكريات بنسبة 70%، وتعيد الاتزان الهرموني للجهاز الهضمي، وبالتالي علاج السكر بشكل فعال جدًا.

 


بالفيديو.. استشاري: إنقاص الوزن يحسن القدرة الإنجابية

 

قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن تحويل المسار مناسبة لمن يعاني من ارتجاع شديد في المريء أو فتق في الحجاب الحاجز، او من يعاني من مرض السكر.

 

وتابع صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن هناك إمكانية لحدوث الحمل بعد إجراء التكميم او تحويل المسار، ولكن يفضل تأجيل الحمل لمدة 6 أشهر أو عام ، لأن الفترة الأولى ما بعد العملية تكون كميات الأكل صغيرة، ويحدث خفض وزن بصورة كبيرة.

 

ولفت إلى ان انقاص الوزن يحسن القدرة الانجابية لدى الرجال والنساء على حد سواء، كما أن الإصابة بالسمنة المفرطة يعطل الإنجاب، ويزيد الاضطراب في الدورة الشهرية، وتعتبر عمليات السمنة من العمليات الهامة التي تساعد على الإنجاب.


بالفيديو.. استشاري: تحويل مسار المعدة الأفضل على الإطلاق في علاج السكر

 

قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن العمر المناسب لإجراء جراحات السمنة، خاصة التكميم يبدأ بعد الـ11 عامًا، خاصة انها من العمليات السهلة التي لا تؤثر على الامتصاص، وتفضل لمن يزيد وزنه عن 100 كيلو، ويعاني من التقوس اواضطراب النفس أثناء النوم أو الإصابة بالسكر،  كما أن هناك امكانية لإجراء جراحات السمنة بعد الـ95 عامًا، ولكن هناك بعض الفحوصات التي يجب أن تجرى ، لكي تجرى العملية بأمان.

وتابع صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن تكميم المعدة من العمليات التي تعالج السمنة، والأمراض المصاحبة للسمنة المفطرة ، ولكن تحويل المسار أقوى من التكميم في بعض الامراض مثل الارتجاع المريء، وفتاق الحجاب الحاجز، كما أنها تفضل حل فشل جراحة السمنة.

ولفت إلى أن تحويل مسار المعدة هي الأفضل على الإطلاق في علاج السكر، خاصة انها تقلل امتصاص السكريات والدهون بنسبة 70%، وتعيد الاتزان الهرموني للجهاز الهضمي، وهذا يعتبر انجاز هام جدا في علاج السكر.

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