لا يسبب السمنة في ليلة رأس السنة.. طريقة جديدة لعمل المحشي

وجه الدكتور أحمد نور الدين أخصائي التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، نصائح هامة للمصريين فى ليلة رأس السنة، وطالب كل مواطن بالحصول على الطبق الصحي الذى يتناسب مع سن كل شخص، وأكد أن الطبق الصحي يجب أن يحتوى على نص خضروات وفاكهة للوقاية من الأمراض، وربع حبوب، و الربع الأخير بروتين، وتناول مياه.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر ، أن الوجبة يجب أن تحتولى على خضروات لتسهيل الهضم.

وكشف أن تناول الوجبات الغذائية فى الوقت المتأخر و بكميات كبيرة، تسبب فى مشكلات فى المعدة، وتسبب مشكلات صحية.

وعلق على ما يردد على الشوسيال ميديا بشأن تناول المحشي فى ليلة رأس السنة، وأن المحشى لا يسبب السمنة، وقال :" اذا تم بالطريقة الصحية، فالمحشى لا يسبب السمنة، فيكون هناك زيادة فى الخضروات وتقليل الأرز، والعمل بالزيت وليس بالسمنة".