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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فضل إسبانيا.. مسيرة الزلزولي بعد رفضه تمثيل المغرب في كأس الأمم الأفريقية

عبد الصمد الزلزولي
عبد الصمد الزلزولي

أكدت تقارير صحفية اختيار عبد الصمد الزلزولي تمثيل منتخب إسبانيا رغم أصوله المغربية.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن الزلزولى اتخذ قرارا برفض دعوة منتخب المغرب لخوض نهائيات أمم أفريقيا، من أجل تمثيل منتخب إسبانيا في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن مهاجم برشلونة الشاب في الأيام الأخيرة، درس إيجابيات وسلبيات اللعب للمغرب، بما في ذلك الغياب في يناير المقبل مع برشلونة، وقرر اتخاذ خطوة التخلي عن اللعب لأسود الأطلسي.


ونعرض لكم مسيرة عبدالصمد الزلزولي


ولد عبدالصمد الزلزولي عام 2001 بالمغرب وانتقل لأسبانيا في سن الرابعة من عمره.

بدأ مسيرته الكروية مع أكاديمية نادي إلتشي وكان عمره 7 سنوات ثم انتقل إلى فريق إيركوليس عام 2016.

حصل عبدالصمد الزلزولي على أول عقد احتراف في عام 2019 مع فريق إيركوليس قبل ان ينتقل الي نادي برشلونة بصفقة بلغت مليوني يورو .


انتقل عبدالصمد الزلزولي، إلى فريق برشلونة ب في 2021 وشارك كبديل مع الفريق الأول للمرة الأولى أمام ألافيس وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في 30 أكتوبر 2021.

سجل عبدالصمد الزلزولي أول أهدافه مع فريق برشلونة في شباك فريق أوساسونا بالمباراة التي اقيمت علي ملعب ال سادار ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الاسباني والتي انتهت بنتيجة التعادل هدفين لكل فريق.


لعب الزلزولي مع منتخب المغرب تحت 20 عام في بطولة كأس العرب 2020 وسجل هدفين خلال 5 مباريات.

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