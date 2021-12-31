فاروق حسني: جابر عصفور أثرى الحياة الثقافية والأدبية في مصر والعالم العربي

نعى الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، الدكتور جابر عصفورن وزير الثقافة الأسبق، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.

وقال فاروق حسني: "أنعي بمشاعر الحزن والآسى، الصديق العزيز والمفكر الكبير، الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، كان مثقفاً قيماً أثرى الحياة الثقافية والأدبية في مصر والعالم العربي بعلمه الغزير".

وتابع: "سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويؤنسه برحابه ويلهم أسرته وأصدقائه وتلامذته ومحبيه الصبر والسلوان".

ولد جابر عصفور في مدينة المحلة الكبرى في ٢٥ مارس ١٩٤٤، حصل على ليسانس اداب في اللغة العربية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وتم تعيينه معيدا في الكلية في مارس ١٩٦٦.

حصد العديد من الأوسمة والجوائز: «جائزة أفضل كتاب فى الدراسة النقدية، وزارة الثقافة - القاهرة 1984، جائزة أفضل كتاب في الدراسات الأدبية، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت، 1985، جائزة أفضل كتاب فى الدراسات الإنسانية، معرض الكتاب الدولي، القاهرة 1995، الوسام الثقافي التونسي من رئيس جمهورية تونس، أكتوبر 1995، جائزة سلطان بن على العويس الثقافية، الدورة الخامسة 1996/1997 فى حقل الدراسات الأدبية، جائزة الإبداع العربي في مجال الآداب - مؤسسة الفكر العربى، 2007.جائزة اليونسكو للثقافة العربية - الشارقة للثقافة العربية - باريس 2008، الجائزة التقديرية فى مجال الآداب - جامعة القاهرة، 2007، جائزة التميز في مجال الإنسانيات - جامعة القاهرة 2008، جائزة الدولة التقديرية فى مجال الآداب - المجلس الأعلى للثقافة، 2009، وسام المكافأة الوطنية من درجة قائد من ملك المغرب، فبراير 2010».

ويعد من الأعضاء المؤسسين في المجلس القومي للمرأة، وشغل منصب عضو لجنة الآداب والدراسات اللغوية بمكتبة الإسكندرية منذ تشكيلها مارس 2003، عومل مديرا للمركز القومي للترجمة من 28/3/2007 إلى 30/1/2011، كما عيّن وزيرا للثقافة في حكومة الفريق أحمد شفيق عام 2011 تحديدا يوم 31 يناير لكنه استقال من وزارة الثقافة في 9 فبراير 2011 لأسباب صحية، ليعين مرة أخرى في يونيو 2014 حتى نهاية فبراير 2015.