للمهددين بسرطان القولون.. إليكم طرق الوقاية

الوقاية دائما خير من العلاج لذا من المهم معرفة طرق الوقاية من الأمراض الخطيرة مثل سرطان القولون خاصة ممن تتوفر لديهم العوامل التى تزيد من خطر الإصابة به وفي مقدمتها الوراثة.

نعرض لكم طرق الوقاية من سرطان القولون وفقا لما جاء فى موقع “ مايوكلينك” .



ينصح الأطباء الأشخاص المعرضين لخطر متوسط ​​للإصابة بسرطان القولون بالتفكير في فحص سرطان القولون في سن الخمسين تقريبًا، ولكن الأشخاص المعرضين لخطر متزايد، مثل أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي من الإصابة بسرطان القولون، يجب أن يفكروا في إجراء الفحص عاجلاً.

توجد العديد من خيارات الفحص - لكل منها مزاياها وعيوبها، تحدث عن خياراتك مع طبيبك، ويمكنكما معًا تحديد الاختبارات المناسبة لك.

تغييرات في نمط الحياة لتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون

يمكنك اتخاذ خطوات لتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون عن طريق إجراء تغييرات في حياتك اليومية، اتخذ خطوات من أجل:

تناول مجموعة متنوعة من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة.. تحتوي الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة على فيتامينات ومعادن وألياف ومضادات الأكسدة، والتي قد تلعب دورًا في الوقاية من السرطان.. اختر مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات لتحصل على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية.



اشرب الكحول باعتدال، إذا كنت تتناوله على الإطلاق.. إذا اخترت أن تشرب الكحوليات، فحدد كمية الكحول التي تشربها بما لا يزيد عن مشروب واحد في اليوم للنساء واثنتين للرجال.



توقف عن التدخين.. تحدث إلى طبيبك حول طرق الإقلاع التي قد تناسبك.



تمرن معظم أيام الأسبوع.. حاول ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل في معظم الأيام وإذا لم تكن نشطًا، فابدأ ببطء وقم بزيادة التدهور تدريجيًا حتى 30 دقيقة.



الحفاظ على وزن صحي: إذا كان وزنك صحيًا، اعمل على الحفاظ على وزنك من خلال الجمع بين نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة اليومية.

إذا كنت بحاجة إلى إنقاص وزنك ، فاسأل طبيبك عن طرق صحية لتحقيق هدفك واهدف إلى إنقاص الوزن ببطء عن طريق زيادة كمية التمارين التي تمارسها وتقليل عدد السعرات الحرارية التي تتناولها.



الوقاية من سرطان القولون للأشخاص المعرضين لخطر كبير

تم العثور على بعض الأدوية لتقليل خطر الإصابة بالزوائد السرطانية أو سرطان القولون، على سبيل المثال وتربط بعض الأدلة انخفاض خطر الإصابة بالزوائد اللحمية وسرطان القولون بالاستخدام المنتظم للأسبرين أو الأدوية الشبيهة بالأسبرين.

ولكن ليس من الواضح ما هي الجرعة والمدة اللازمة لتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون. ينطوي تناول الأسبرين يوميًا على بعض المخاطر ، بما في ذلك نزيف الجهاز الهضمي والتقرحات.

هذه الخيارات محجوزة بشكل عام للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بسرطان القولون ولا توجد أدلة كافية للتوصية بهذه الأدوية للأشخاص المعرضين لخطر متوسط ​​للإصابة بسرطان القولون.