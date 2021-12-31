إقبال كبير على انتخابات اتحاد كتاب مصر.. صور

تشهد انتخابات مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، بمقره في الزمالك، إقبالا كبيرا من أعضاء الجمعية العمومية، للمشاركة في العرس الانتخابي الخاص به الذي تأخر لعدة سنوات بسبب بعض المعوقات منها فيروس كورونا

ويخوض الكاتب والشاعر أحمد سويلم والكاتب مصطفى القاضي والناقد والأكاديمي شريف الجيار والشاعر أحمد أبوالعلا انتخابات اتحاد الكتاب تحت قائمة "جبهة الإنقاذ والتغيير"، في مواجهة قائمة ائتلاف "لا خلاف" التي يمثلها مجلس النقابة الفائت، وعلى رأسهم الشاعر علاء عبدالهادي، والشاعر مختار عيسى، والشاعر ناصر دويدار، نجوى عبدالعال وغيرهم.

إلى جانب تلك الجبهتين يخوض الانتخابات عدد من الكتاب والشعراء كمستقلين منهم الشاعر سعيد شحاتة، والشاعر سامح محجوب، والكاتبة عفت بركات، والكاتبة انتصار عبدالمنعم.

ويعد اتحاد كتاب مصر من أهم المؤسسات الثقافية المصرية ويقع مقره فى شارع حسن صبرى بمنطقة الزمالك بالقاهرة ويضم نخبة المبدعين المصريين.

ويعد اتحاد كتاب مصر من أهم المؤسسات الثقافية المصرية ويقع مقره فى شارع حسن صبرى بمنطقة الزمالك بالقاهرة ويضم نخبة المبدعين المصريين.

وقد أسسه الأديب يوسف السباعى فى السبعينيات وضم نخبة المبدعين ومنهم أديب نوبل نجيب محفوظ والكاتب محمد عبد الحليم عبد الله والكاتب إحسان عبد القدوس والشاعر أحمد رامى والناقد رجاء النقاش والكاتب ثروت أباظة والكاتب فكرى أباظة والكاتب أحمد على باكثير والكاتب عبد الحميد جودة السحار والكاتب أمين يوسف غراب وغيرهم من كبار الكتاب.

وقد ترأس الاتحاد من قبل عدد من الأدباء الكبار بينهم توفيق الحكيم، ويوسف السباعى، وثروت أباظة، ومحمد سلماوى بينما يرأسه فى الوقت الحالى الشاعر علاء عبد الهادى.

ومن أبرز أعضاء اتحاد الكتاب على مدار تاريخه الكتاب والأدباء: أحمد عبد المعطى حجازى، فاروق شوشة، جمال الغيطانى، محمد عفيفى مطر، محمد جبريل، بهاء طاهر، يوسف القعيد، خيرى شلبى، محمد البساطى.