أمطار ورياح شديدة.. تعرف على حالة الطقس من داخل محافظة الإسكندرية.. فيديو

عرضت قناة "تن" تقريرًا عن الأجواء داخل محافظة الإسكندرية وسط حالة أمطار شديدة.

أفاد التقرير، أن نوة رأس السنة التي تحدث في الإسكندرية وتتميز هذه النوة بكثرة الأمطار والرياح الشديدة، حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 15 لـ 30 كم/ ساعة وترتفع الأمواج من متر إلى متر ونصف على مدار اليوم.



وأضاف التقرير، أن اليوم حدث تمركزات للمياه في بعض مناطق الإسكندرية منها زيزينيا وأسفل كوبري محرم بيه وكوبري 45 وتم التعامل معها بشكل سريع.



واستعرض التقرير لقطات لشوارع الإسكندرية في منظر رائع وهى ممتلئة بمياه الأمطار وشكل الناس في الشوارع منهم من يستمتع بالمشي تحت المطر ومنهم من يستمتع بركوب الدراجات ، وهذا دائمًا ما تعرف به الإسكندرية من أجواء شتوية رائعة.



