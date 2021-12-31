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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيول تضرب عدة مناطق بعد قليل.. الأرصاد توجه تحذيرات جديدة للمواطنين.. فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم هو ذروة الاضطرابات الجوية.


وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الأخبار، المذاع على قناة دي إم سي، أن بعض المحافظات مثل مطروح والإسكندرية تشهد أمطارا شديدة، وهناك محافظات شهدت أمطارا متوسطة أمس.


ولفتت إلى أن القاهرة تشهد أمطارا ولكن بين متوسطة وخفيفة، وأن الساعات المقبلة سيكون هناك استمرار لسقوط الأمطار على القاهرة والوجه البحري ومدن القناة.


وأشارت إلى أن هناك سيول الآن مستمرة فى سيناء وخليج السويس، موضحة أن البلاد من غدًا سيكون هناك هدوء فى الأمطار، وستشهد استقرارا فى الأحوال الجوية من يوم الثلاثاء.


وأوضحت أن البلاد من أمس وحتى الإثنين المقبل ستشهد تغيرات وحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية. 

 

 

وفى وقت سابق كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة، بالقاهرة الكبرى وباقي المحافظات.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت منذ مساء الأمس ، وشهدت العديد من المناطق سقوط أمطار ، ومنها محافظات مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة والمنوفية .

وأضافت "شاكر" أن الساعات القادمة تحمل الكثير من توقعات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ، موضحة: "الساعات القادمة تشهد سحب رعدية على معظم المناطق الشمالية ومن المتوقع سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على معظم مناطق شمال البلاد".

ونوهت "شاكر" أنه من المتوقع أن تتجه الأمطار والسحب لمدن القناة وسيناء ومنطقة خليج السويس ، مؤكدة أن هذه الحالة تستمر يومي السبت والأحد القادمين ولكن أقل حدة من اليوم.

وتابعت “شاكر” أن حالة عدم الاستقرار في الطقس مستمرة بقوة على محافظتي البحر الأحمر وسيناء، محذرة من السيول التي ستتشكل على جبال البحر الأحمر وسيناء.

ونصحت بضرورة القيادة بهدوء على الطرق المؤدية لتلك المحافظات ، بالإضافة لمحافظات الصعيد ، ومتابعة النشرات الجوية قبيل الخروج من المنزل .

 


 

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