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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب خلافات مالية

إصابة قهوجي بخرطوش في مشاجرة بشبرا الخيمة

اطلاق الرصاص
اطلاق الرصاص

أصيب قهوجى بشظايا خرطوش في البطن خلال مشاجرة بالقليوبية مع عامل بمحل لبيع الدواجن بمنطقة بهتيم بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بسبب خلافات مالية بينهما وجرى نقل المصاب لمستشفى الدمرداش، وتحرر محضر بالواقعة وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط المتهم، وتم ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد سالم الدقميرى مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بورود بلاغ من مستشفى الدمرداش يفيد استقبال شخص مصاب بشظايا خرطوش بالبطن وتم حجزه للعلاج.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وبالمعاينة والفحص وسؤال الشهود، تبين إصابة "أحمد ا ش" 23 سنة قهوجى مقيم مسطرد دائرة القسم، بشظايا خرطوش بالبطن، وجرى نقله لمستشفى الدمرداش لتلقى العلاج.
وبسؤال المصاب اتهم "محمد أ ع" وشهرته "بلية" 25 سنة، عامل بمحل لبيع الدواجن ومقيم دائرة القسم بإحداث إصابته بسلاح نارى "فرد خرطوش" إثر حدوث مشادة كلامية حال تقابلهما أمام سكن المتهم بسبب خلافات مالية قام خلالها الأخير بإطلاق عيار نارى وأحدث إصابته.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى المستخدم بالواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية أخري تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط 19 عاطلا خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية.

يأتى ذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

القليوبية محافظة القليوبية شبرا شبرا الخيمة النيابة العامة

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