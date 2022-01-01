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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. مهلة شهر لحصول الموظفين على الجرعة الداعمة من لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم، تعميماً إلى جميع الوزارات والجهات الاتحادية بشأن تحديث الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كوفيد-19 في الحكومة الاتحادية.

وقالت الهيئة في تعميمها إنه "بناء على التوجهات الحكومية بشأن تطبيق نظام المرور الأخضر لدخول جميع الجهات الاتحادية للموظفين، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ولغايات توحيد جميع الأحكام الخاصة بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتصدي لجائحة كوفيد - 19 فقد قررت الهيئة توحيدها لتسهيل عمل الجهات الاتحادية.


وحثت الهيئة جميع الجهات الاتحادية على التأكد من أن جميع الموظفين العاملين لديها قد تلقوا الجرعة الداعمة من لقاح كوفيد-19، مؤكدة ضرورة حصول جميع الموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية على الجرعة الداعمة من لقاح كوفيد -19 بحد أقصى شهر من تاريخ صدور هذا التعميم، ووفق البروتوكول الطبي المعتمد في أخذ الجرعة الداعمة حسب توصية الجهات الطبية في الدولة، وحسب المدد الزمنية المحددة، والفئات المستهدفة لكل نوع من اللقاحات المتوفرة..وذلك لضمان فاعلية نظام المرور الأخضر في تطبيق الحصن.

وأشار  التعميم الي  أنه لن يتم السماح للموظفين غير المطعمين بالدخول إلى مقر العمل لدى جميع الجهات الاتحادية في الدولة اعتباراً من 3 يناير 2022، وعلى جميع الجهات الاتحادية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، وتوجيه الموظفين العاملين لديها بضرورة الحصول على لقاح كوفيد-19 في أسرع وقت للتمكن من دخول مقار العمل.

ودعت الهيئة الجهات الاتحادية إلى حوكمة إجراءات الموظف المصاب والموظف المخالط من خلال اتباع الدليل الاسترشادي للتعامل مع الأشخاص المصابين أو المخالطين أو المشتبه في إصابتهم بأعراض كوفيد -19 في مقار العمل الصادر عن الهيئة، والالتزام بآلية تسجيل المصابين والمخالطين ومتلقي التطعيم وطلب العمل عن بعد في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في الحكومة الاتحادية.

وأكدت  الهيئة على ضرورة التزام الجهات الاتحادية بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الأوبئة في مقار العمل، وذلك من خلال الالتزام بتطبيق الدليل الاسترشادي الصادر عن الهيئة بشأن بيئة العمل المكتبية والعمل من مقار العمل في ظل الظروف الطارئة، وآليات التعامل مع المراجعين أو الزائرين لمقار العمل في الحكومة الاتحادية، ودليل الجزاءات الاسترشادي للجان المخالفات المشكلة لدى الجهات الاتحادية عند التعامل مع الموظفين غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية.

ولفتت  الهيئة الي أن هذه الإجراءات والأحكام قابلة للتحديث والتغيير بناء على أحدث متطلبات الجهات الصحية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالطوارئ والأزمات. 

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الامارات لقاح كورونا الإجراءات الاحترازية الحكومة الاتحادية نظام المرور الأخضر الجرعة الداعمة

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